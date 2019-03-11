林書豪膝蓋擦傷2處濺血　奮力抄球摔倒卻被吹犯規讓主帥傻眼

▲林書豪(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前役終結三分進球荒攻下14分的林書豪，11日作客熱火一役前3節僅2分進帳，但他在防守端拚勁十足，首節最後5.1秒，他試圖奮力抄球，最後和邁阿密後衛卓吉奇(Goran Dragic)雙雙摔倒在地上，卻被給了一次犯規，讓場邊的暴龍主帥納斯(Nick Nurse)看傻；賽後「豪小子」曬出膝蓋2處擦傷流血，無奈寫道，「他們還吹我犯規，哈哈。」

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▲林書豪在個人IG曬出膝蓋兩處擦傷濺血。（圖／翻攝自IG／jlin7）

前一場作客鵜鶘的比賽，林書豪以9投6中、6成67的命中率攻下14分、3助攻和1籃板，三分球3投2中，繳出加入暴龍以來的最佳表現。11日換到熱火主場踢館，前3節他僅憑藉一次切入上籃拿下2分，但他末節仍獲得9分半鐘的上場時間，他也及時找回手感回報主帥的信任。

末節開局僅43秒，林書豪就在籃下成功封阻熱火7呎長人「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)的上籃，他在上半場也曾賞給邁阿密後場明星卓吉奇一記火鍋；在最後8分30秒於左側底線砍進個人此役首顆三分球後，他在進攻端信心大增，連續造成犯規站上罰球線，並在終場前3分19秒拋進兩分，個人得分來到11分，連2場得分上雙。

除了找回火力，林書豪在防守端也是拚勁十足，末節最後7分20秒，他面對熱火7呎中鋒歐利尼克(Kelly Olynyk)絲毫沒有畏懼，試圖要製造對方進攻犯規，他倒在地上看著裁判，但最後他領到一次犯規，讓他有些失望。

值得一提的是，林書豪首節最後時刻也曾嘗試奮力抄球，還和卓吉奇一起摔倒在地上，但最後裁判吹他犯規，讓他一臉疑惑，無奈搖搖頭，主帥納斯在場邊也對這判決很有意見。賽後「豪小子」在個人Instagram限時動態曬出自己膝蓋出現2處擦傷流血，無奈寫道，「他們還吹我犯規，哈哈。」

▲林書豪。（圖／CFP）