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柯瑞大失準勇士敗給爐主　布克飆37+11太陽止住對戰18連敗

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▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽砍將布克(右)率隊扳倒勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西區龍頭勇士11日在甲骨文球場面對爐主太陽，首節就拉開13分領先，但次節被對手灌進40分後，就此陷入了苦戰，一哥柯瑞(Stephen Curry)連2戰打鐵，單場20投僅6中，衛冕軍還在末節中段意外折損了得分火力穩定的杜蘭特(Kevin Durant)；太陽終場在當家砍將布克(Devin Booker)飆出37分、11助攻和8籃板帶領下，以115比111終止了對勇士的跨季18連敗。

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灣區大軍首節完全壓著對手打，杜蘭特與湯普森(Klay Thompson)合砍了20分，「湯神」還在此節還剩7分56秒大秀爆扣，加上禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)連續在籃下取分，輕鬆拉開29比16、13分領先。

作客的太陽次節上演「大逆襲」，從板凳出發的荷姆斯(Richaun Holmes)開局連續接到布克的助攻，打出一波6比0攻勢，第2節進行不到1分半鐘就把分差縮小到7分。勇士替補老將伊谷達拉(Andre Iguodala)隨後連2記爆扣還以顏色，柯瑞也終於在上半場最後4分35秒砍進個人單場首顆三分球，但太陽緊追不捨。

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽砍將布克(右)。（圖／達志影像／美聯社）

布克次節終了前1分40秒上籃取分，將比分扳成53平，荷姆斯最後30.7秒的三分打，更一舉率太陽取得56比55、1分反超；勇士靠著湯普森的二分球才勉強要回1分領先，帶著57比56進入下半場。

太陽次節單節打出40對28的猛攻，扭轉了氣勢，勇士下半場仍找不回外線準星，還在末節中段折損了得分火力很穩定的杜蘭特，他意外傷到右腳踝，退場時雙方戰成91平。最後6分半鐘，布克一人獨得17分，包括終場前3分46秒的單手爆扣，讓太陽取得106比98、8分領先。

隨後烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)也飆進一顆28呎三分，進一步拉開11分差距。雖然湯普森終場前1分04秒兩罰俱中，一度讓雙方回到3分差，但一哥柯瑞嘗試28呎三分奪框而出，還在最後時刻遭到包夾掉球，衛冕軍最終沒能扭轉戰局，以111比115落敗，太陽則終結了對衛冕軍的18連敗。

太陽此役以布克23投13中攻下37分、11助攻和8籃板的準大三元數據最佳；烏布瑞砍下22分、5籃板，另有4顆三分球。勇士團隊三分集體失準，合計43投僅10中，湯普森拿下28分最高，杜蘭特有25分進帳，一哥柯瑞連2場打鐵，20投6中貢獻18分、8助攻和7籃板。

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞持續打鐵。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森杜蘭特太陽布克
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