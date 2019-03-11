湖人該交易詹皇找KD或雷納德當一哥？　小范甘迪建議驚呆眾人

▲詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)前役對塞爾提克繳出大三元，仍沒能阻止湖人陷入5連敗的窘境，如今他們距離西區老八快艇有7.5場勝差，晉級季後賽希望渺茫，曾執教過尼克和火箭的名教頭小范甘迪(Jeff Van Gundy)提出一個驚人建議，那就是湖人該把「詹皇」放上交易檯面，以利追求較年輕的大咖球星杜蘭特(Kevin Durant)或雷納德(Kawhi Leonard)。

小范甘迪點名的詹姆斯，過去8季連續率所屬球隊打入季後賽，湖人去年夏天才以4年1.54億美金挖角而來，這個建議令人吃驚，但他並不是開玩笑。他認為湖人應該考慮各種選項來「復興」球隊，「他們必須要重建這個陣容，對吧？在我看來，他們可能會追求戴維斯(Anthony Davis)，我認為應該要嘗試交易詹姆斯。」

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小范甘迪很納悶，為何湖人不把詹姆斯交易到快艇，藉此獲得足夠的薪資空間，讓他們在爭取正值巔峰的杜蘭特或雷納德上獲得更有利的位置，「他們應該把所有東西都放上檯面。」

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

敗給綠衫軍後，湖人近8戰吞下7敗，與西區第8快艇之間的勝場差來到7.5場。但湖人極有可能面臨連6季無緣季後賽並不能完全怪罪詹姆斯一人，他季中因為惱人的鼠蹊部傷勢缺席了18場，陣中幾位核心小將又不斷受傷病襲擊，「球哥」博爾(Lonzo Ball)和英格雷(Brandon Ingram)甚至已經提前報銷。

小范甘迪的建議，讓他的球評搭檔、前勇士主帥傑克森(Mark Jackson)無法接受，「認真的？你在說什麼？」小范甘迪認為湖人應該要考慮交易詹姆斯的理由，包括這位巨星已經34歲，生涯進入後半段，但傑克森很篤定，詹姆斯絕對不會被交易。

傑克森指出，如果湖人真的把合作僅1季的詹姆斯交易出去，將會是很糟糕的「商業決定」，恐讓外界覺得他們極不尊重聯盟當今的頭號巨星，有損球團形象。

而詹姆斯與湖人的合約中並不包含「不可交易條款(no trade clause)」，但湖人交易他的機率微乎其微，除非他自己提出想離隊，湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)也多次承諾會替「詹皇」找來全明星等級的幫手。

▲杜蘭特。（圖／CFP）