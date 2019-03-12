柯爾澄清沒罵格林髒話是說「這句」　直言勇士該停止抱怨裁判

▲格林。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士前役爆冷敗給西區爐主太陽，賽後還爆出主帥柯爾(Steve Kerr)疑似飆罵髒話，說自己受夠格林(Draymond Green)，該段影片在推特上瘋傳，對此這位冠軍教頭12日受訪時澄清，解讀唇語的人弄錯了，「我說的是，『恕我無法認同格林今晚的做法。』」

勇士主帥疑似在對太陽一役最後1分35秒暫停時，對著助教布朗(Mike brown)說，「我已經受夠XX的格林，雪特。」引起議論。《The Athletic》報導，柯爾賽後發現「那段影片」在網路上瘋傳，他趕到了休息室想找「嘴綠」說話，但對方已經離開。

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被問到昨晚是否有找格林談話，柯爾微笑回答，「這是私人問題。」至於是否真的說了「那句話」，他則打趣表示，「沒有，解讀唇語的人弄錯了，我說的是，『恕我無法認同格林今晚的做法。』這是我真正說的話，我不知道為什麼有人會解讀錯誤。」

▲格林。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，在鏡頭拍到柯爾碎碎念之前，格林正在籃下找裁判威廉斯(James Williams)抱怨前幾波球權，但當時比賽僅剩最後90秒，而勇士還落後5分，可能因此引起主帥的不滿。

柯爾也提到，勇士應該停止抱怨裁判，「我們太常抱怨裁判了，我們花了太多心力在抱怨裁判上，而不是到場上拚戰。」

雖然勇士仍以45勝21敗暫居西區龍頭，但過去10戰他們僅取得4勝6敗不甚理想的成績。接下來3戰他們將連續作客西區強敵火箭、雷霆和馬刺，將是一大考驗；好消息是，前役意外掛彩的杜蘭特(Kevin Durant)，右腳踝傷勢輕微，僅被列入每日觀察名單。

前役遭爐主太陽扳倒後，灣區神射湯普森(Klay Thompson)曾表示，甲骨文球場的球迷不夠給力，需要主場球迷給他們更多能量，但柯爾認為這並不是球迷的義務，「人們跟隨我們，大家都是喜歡運動的粉絲，他們對球隊和這項運動以及其中的能量感到興趣，而讓比賽變得有趣、吸引人，這是球隊該做的事。」

▲湯普森。（圖／路透）