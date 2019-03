暴龍輸騎士還傷了羅瑞、格林　伊巴卡出拳恐被禁賽3到5場

▲伊巴卡(右)出拳打人。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

暴龍前一天才以21分差血洗熱火,未料12日背靠背作客東區倒數第2的騎士,卻以101比126爆冷慘敗,兩名先發大將主控羅瑞(Kyle Lowry)、射手格林(Danny Green)還扭到腳踝;禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)則是出拳揮擊克里夫蘭前鋒克里斯(Marquese Chriss),考量到他已經是「慣犯」,美國《ESPN》預估他可能會被禁賽3到5場。

Forget the “hold me back” dance - Serge Ibaka GOES AT Marquese Chriss, old-school style.

Suspensions coming... pic.twitter.com/pihn09CmtQ