暴龍輸騎士還傷了羅瑞、格林　伊巴卡出拳恐被禁賽3到5場

▲伊巴卡(右)出拳打人。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

暴龍前一天才以21分差血洗熱火，未料12日背靠背作客東區倒數第2的騎士，卻以101比126爆冷慘敗，兩名先發大將主控羅瑞(Kyle Lowry)、射手格林(Danny Green)還扭到腳踝；禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)則是出拳揮擊克里夫蘭前鋒克里斯(Marquese Chriss)，考量到他已經是「慣犯」，美國《ESPN》預估他可能會被禁賽3到5場。

Forget the “hold me back” dance - Serge Ibaka GOES AT Marquese Chriss, old-school style.

Suspensions coming... pic.twitter.com/pihn09CmtQ 請繼續往下閱讀... 2019年3月12日

繼衛冕軍勇士前一天意外敗給同區的爐主太陽，高居東區第2的暴龍12日也爆出冷門，連2天到客場比賽，雖然當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)此役回歸先發陣容，但暴龍從開賽就顯得很疲軟，不斷在早已無緣季後賽的騎士背後苦追，3節打完陷入77比91、14分落後，末節也沒能挽回頹勢，以101比126落敗。

除了整場打得荒腔走板，暴龍還有幾名主將傳出傷情，射手格林、主控羅瑞接連扭到腳踝，先發大前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)則傷到肩膀和頸部，不過他仍打了29分鐘。羅瑞賽後表示自己的傷勢沒有大礙，格林則說還要再觀察，所幸暴龍接下來可以休息整整2天，下一戰是15日回到主場面對湖人。

▲暴龍主控羅瑞。（圖／路透）

這一戰雙方還有兩名球員捲入肢體衝突，第3節最後1秒鐘，伊巴卡與克里斯卡位接球，伊巴卡摔倒在地，克里斯從他身邊走過時，疑似噴了垃圾話，被惹怒的「剛果鍋王」起身後使出「鎖喉功」，把對方壓到籃架下「出拳」攻擊，兩人扭打在一起，最後雙雙被裁判驅逐出場。

伊巴卡曾在2017年與羅培茲(Robin Lopez)爆發「全武行」，上季則是和強森(James Johnson)槓上，遭到聯盟各禁賽1場，考量到他已經是「慣犯」，《ESPN》記者馬克斯(Bobby Marks)預估，這位禁區猛將恐被禁賽3到5場；據暴龍隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)的統計，這將是伊巴卡2年來第4度被禁賽，其中3次是出拳打對手，還有1次是和球隊工作人員在巴士上起衝突。

▲暴龍射手格林(左)。（圖／CFP）