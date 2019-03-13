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詹皇轟36+10大秀反手爆扣屠牛　湖人克服20分落後止住5連敗

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

陷入5連敗，陣中兩名年輕核心主力又報銷的湖人，13日來到風城作客，儘管次節開局一度落後達20分，但一哥詹姆斯(LeBron James)挺身率隊在2、3兩節猛轟了82分扭轉戰局，他還在決勝節最後5分鐘接到哈特(Josh Hart)拋向籃板反彈的球，上演反手爆扣美技，攻下36分、10籃板幫助紫金大軍以123比107終止5連敗。

湖人進入3月後連輸了5場，晉級季後賽的希望越來越渺茫，不過一哥詹姆斯仍持續先發上陣，小將庫茲馬(Kyle Kuzma)缺陣了1場後，此役也回到先發陣容，來到聯合中心面對一哥「拉文(Zach LaVine)不在」的公牛。紫金軍團首節陷入慢熱窘境，單節僅16分進帳，一哥詹姆斯也只拿2分，一度在次節開局被對手拉開36比16、20分差。

所幸湖人沒有就此一蹶不振，詹姆斯連續切入取分，幾名替補球員卡盧索(Alex Caruso)、華格納(Moritz Wagner)和波普(Kentavious Caldwell-Pope)也跳出來開火，在「詹皇」單節獨得14分帶領下，紫金軍團次節猛轟了39分，將比數追到55比60。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

詹姆斯第3節開局繼續飆分，在他此節最後3分24秒下場休息之前，又砍下9分、1助攻；湖人也憑藉庫茲馬的三分打，取得82比81、1分反超，隨後他又與波普、朗多(Rajon Rondo)合砍了4記外線，在第3節終了前將比數改寫為98比84，帶著14分領先進入決勝節。

公牛末節還剩8分38秒，一度靠著布萊克尼(Antonio Blakeney)的中距離跳投，將分差縮小到96比100、4分差，但詹姆斯隨即挺身穩住戰局，回敬一記急停跳投，在1分45秒內連下7分，另有一記外線和切入爆扣，在比賽最後6分30秒又將比數拉開到107比99。

此役手感火燙的板凳球員波普也把握住3罰的機會，讓兩隊回到雙位數分差。最後5分23秒，詹姆斯送出單場第4次助攻給庫茲馬砍三分，並與哈特聯手上演一記精彩的灌籃，他接到哈特輕輕拋向籃板反彈的球，直接反手把球扣進籃框，興奮地跳起來與哈特「肩碰肩」慶祝，露出開心的笑容。

這記爆扣讓湖人取得115比101、14分領先，奠定了勝基，終場就以123比107終止5連敗。此役詹姆斯以23投15中飆出36分、10籃板和4助攻，外帶2抄截；波普也從板凳挹注24分、6籃板；庫茲馬拿下21分、5籃板和4助攻。公牛則以羅培茲(Robin Lopez)繳出20分、7籃板最佳。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇公牛
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