浪花兄弟投丟22記三分搭檔來最差　柯瑞：不要反應過度

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在明星周過後已有4戰單場命中率低於4成，近2戰更合計36投僅12中。前役對太陽，他與搭檔湯普森(Klay Thompson)的外線同時失準，共出手30次只命中8球，兩人單場投丟了22顆三分，創下「浪花兄弟」搭檔以來最差紀錄，但「咖哩」並不擔心，要大家不要反應過度。

衛冕軍勇士前役爆冷遭西區爐主太陽扳倒，一哥柯瑞手感持續低迷，繼9日對金塊單場16投6中後，這一戰更是20投僅6中，拿手的三分也失準，15投4中，最終他攻下18分、8助攻和7籃板，他已經連2戰得分未突破20大關。一度因為右膝痠痛傷停2場的湯普森，對太陽一役雖攻下全隊最高的28分，但他在三分外線也是15次出手只命中4球。

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▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

「浪花兄弟」這一戰在三分外線合計30投8中，投丟了22記三分，據美國《ESPN》的數據統計，這是兩人搭檔以來單場投丟最多三分的一戰，對此柯瑞一如既往淡定表示，「在一場比賽，你錯失了很多投籃。我們出手了那些我們覺得會進的球，如果我們都投進了，現在的對話可能會完全不一樣，因此不要過度反應了。」

除了三分大失準，柯瑞也創下一項有點尷尬的隊史紀錄，過去2戰合計發生10次失誤後，他的生涯總失誤次數來到2131次，成了勇士隊史的「失誤王」。

勇士對太陽跨季18連勝遭到終結，以5星陣容應戰卻輸給爐主，還是在甲骨文主場球迷面前，令人有些意外，但柯瑞提醒大家，不要忘記球隊上季的狀況更糟，「當時有很多傷病問題，現在我們全體都很健康。我們討論過在即將進入季後賽前，有哪些地方必須做得更好，只是還沒做到。」

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）