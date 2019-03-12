運動雲

> >

浪花兄弟投丟22記三分搭檔來最差　柯瑞：不要反應過度

ETtoday運動雲

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在明星周過後已有4戰單場命中率低於4成，近2戰更合計36投僅12中。前役對太陽，他與搭檔湯普森(Klay Thompson)的外線同時失準，共出手30次只命中8球，兩人單場投丟了22顆三分，創下「浪花兄弟」搭檔以來最差紀錄，但「咖哩」並不擔心，要大家不要反應過度。

衛冕軍勇士前役爆冷遭西區爐主太陽扳倒，一哥柯瑞手感持續低迷，繼9日對金塊單場16投6中後，這一戰更是20投僅6中，拿手的三分也失準，15投4中，最終他攻下18分、8助攻和7籃板，他已經連2戰得分未突破20大關。一度因為右膝痠痛傷停2場的湯普森，對太陽一役雖攻下全隊最高的28分，但他在三分外線也是15次出手只命中4球。

請繼續往下閱讀...

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

「浪花兄弟」這一戰在三分外線合計30投8中，投丟了22記三分，據美國《ESPN》的數據統計，這是兩人搭檔以來單場投丟最多三分的一戰，對此柯瑞一如既往淡定表示，「在一場比賽，你錯失了很多投籃。我們出手了那些我們覺得會進的球，如果我們都投進了，現在的對話可能會完全不一樣，因此不要過度反應了。

除了三分大失準，柯瑞也創下一項有點尷尬的隊史紀錄，過去2戰合計發生10次失誤後，他的生涯總失誤次數來到2131次，成了勇士隊史的「失誤王」。

勇士對太陽跨季18連勝遭到終結，以5星陣容應戰卻輸給爐主，還是在甲骨文主場球迷面前，令人有些意外，但柯瑞提醒大家，不要忘記球隊上季的狀況更糟，「當時有很多傷病問題，現在我們全體都很健康。我們討論過在即將進入季後賽前，有哪些地方必須做得更好，只是還沒做到。」

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森浪花兄弟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

哈登取代詹皇成世界最佳　皮爾斯：不管對手是誰他會搞定一切

林書豪砍超遠三分近3戰外線11投4中　有望對湖人先發？

暴龍輸騎士還傷了羅瑞、格林　伊巴卡出拳恐被禁賽3到5場

哈登砍28+10火箭9連勝　沃克轟40分平老柯瑞一項隊史紀錄

熱門新聞

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

影／胖卡布逮到機會秀「藏球」　跑者永遠別背向壘手

讀者回應

﻿

最新新聞

1葉君璋首度擔任球評：不要太嚴肅

2國民薛茲爾開幕戰拚大都會迪格隆

3魔術強森不聽勸放走藍道、羅培茲釀禍

4大專棒聯台東大學收隊史複賽首勝

5桃猿二軍應戰富邦熱身賽　史博威

熱門新聞

1【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

2勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

3少棒就出名　歐晉坦言：壓力大

4林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

5蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366