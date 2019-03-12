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哈登取代詹皇成世界最佳　皮爾斯：不管對手是誰他會搞定一切

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▲火箭哈登、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登(左)取代詹姆斯(右)成為世界最佳？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)自許為「詹姆斯(LeBron James)遇過最偉大的對手」，兩人曾多次在季後賽碰頭廝殺，近日他在美國《ESPN》節目《Truth Serum》上被問到，34歲的「詹皇」是否還是當今世界的最佳球員，他直言從數據來看確實如此，但他不這麼認為，「我心中浮現了另一個James，就是哈登(James Harden)。」

湖人一哥詹姆斯上周對金塊一役，締造了一項偉大里程碑，他的生涯總得分正式超越喬丹(Michael Jordan)的32292分，獨居史上第4，但他無力拯救排名持續下滑的紫金大軍。吞下5連敗後，湖人與西區老八爵士之間的勝差來到7場，極有可能連6季被拒於季後賽門外。

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▲火箭哈登、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯(右)無力阻止湖人陷入連敗。（圖／達志影像／美聯社）

過去8季皆率隊打進總決賽的詹姆斯因為季中遭逢鼠蹊部傷勢，缺席了18場比賽，加上隊友也是傷病不斷，兩位小將「球哥」博爾(Lonzo Ball)和英格雷(Brandon Ingram)都已宣告報銷，就算是身為聯盟頭號球星的「詹皇」也無力回天。

《ESPN》節目《Truth Serum》近日拋出一個問題，詹姆斯是否還是當今世界的最佳球員？對此他的老對手皮爾斯表示，「當你看他的數據時，確實是如此，但我不這麼認為，我心中浮現了另一個James，就是哈登。

「我來告訴你為什麼，他是現在對比賽最有影響力的球員，他本季打了很多場比賽，身邊都沒有保羅(Chris Paul)和卡佩拉(Clint Capela)，但他還是能把一切搞定。」皮爾斯說，哈登不斷提升自己的比賽，「他不在乎場上的對手是誰，和誰一起打球，他總是能把自己的工作做好，他把火箭帶到另一個層級，他是現在最棒的球員。」

▲皮爾斯看衰拜能，直言自己復出機會都比對方大。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮爾斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯哈登皮爾斯
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