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林書豪砍超遠三分近3戰外線11投4中　有望對湖人先發？

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▲暴龍林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

歷經暴龍生涯前7戰三分連17投落空的低潮，林書豪近3戰外線有回溫的跡象，12日作客騎士一役，又在首節最後1.1秒於弧頂砍進遠距的31呎三分彈，板凳上的格林(Danny Green)與小賈索(Marc Gasol)都起身鼓掌為他喝采，近3戰他在外線合計11投4中。

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暴龍12日背靠背到克里夫蘭踢館，從開賽就一路在對手背後苦追，林書豪在首節最後1.1秒，持球飛奔到弧頂位置果斷出手，砍進一顆31呎的超遠三分彈，板凳上的隊友格林與小賈索都站起來替他鼓掌，可惜的是接下來4次外線出手，「豪小子」皆沒把握住。

不過相較於前7戰三分17投0中，近3戰林書豪的外線有回溫跡象，合計11投4中，這段期間的三分命中率約3成63。這3場他皆獲得20分鐘以上的上場時間，此役他打了21分鐘，靠著第3節的拋投和末節最後2分31秒兩罰一中以及一次切入上籃取分，拿下8分、2助攻和1籃板。

暴龍此役不僅以101比126爆冷慘敗，還有3位先發主將出現傷情；次節最後24.5秒，林書豪抓下防守籃板快速推進到前場，送出地板球給在發展聯盟的老友格林，「小綠」上籃時遭克里斯(Marquese Chriss)封阻，疑似因為沒踩穩跌到地上，一度抱著左腳掙扎。

▲暴龍伊巴卡、羅瑞；騎士克里斯。（圖／路透）

▲羅瑞。（圖／路透）

末節換主控羅瑞(Kyle Lowry)「掛彩」，他在一次搶著接球的過程中遭對手撞擊，扭到了左腳踝，一拐一拐跳到場邊，表情看起來有些痛苦，林書豪在最後5分20秒接替他上場；賽後羅瑞表示自己沒事，但狀況有待觀察。

除了格林與羅瑞之外，24歲先發大前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)也傳出肩膀和頸部受傷，但他仍一路鏖戰到決勝節最後3分48秒才到場下休息。

暴龍接下來將有2天能休息，下一戰是15日回到多倫多面對湖人。暴龍幾名主將這一戰都傳出傷情，禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)則因為揮拳打人難逃被禁賽的命運，林書豪是否會被拉上先發值得注意，不過「豪小子」4日首度進入先發陣容時，整場8投0中只得1分，手感非常低迷。

▲林書豪戰騎士。（圖／路透）

▲林書豪。（圖／路透）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
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