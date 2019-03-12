魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

▲湖人舊將藍道(左)、羅培茲(右)。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

明星周後吞下5連敗讓湖人離重返季後賽的目標越來越遠，主帥華頓(Luke Walton)屢屢成為「箭靶」，但《The Athletic》披露，當初湖人教練團曾建議要留下兩位禁區主將羅培茲(Brook Lopez)與藍道(Julius Randle)，但總裁魔術強森(Magic Johnson)忽略了他們的請求，釀成本季禁區戰力不足的後果。

湖人去年7月成功延攬聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)後，教練團曾向總裁魔術強森建言，要留下上季先發了72場的主戰中鋒羅培茲，以及洛城在2014年首輪第7順位選中的藍道，但魔術強森並沒有聽取建議；最後羅培茲披上公鹿戰袍，站穩了密爾瓦基先發，本季繳出場均12.3分、4.5籃板和2.2火鍋。

請繼續往下閱讀...

藍道離開效力了4季的湖人，以2年1800萬美金轉戰鵜鶘，更打出了生涯年，場均能貢獻20.7分、8.7籃板和3助攻。值得一提的是，羅培茲本季外線能力繼續提升，場均三分命中率3成67創下生涯新高，而湖人本季正是欠缺擁有外線準度的球員，團隊三分命中率僅3成33，排在聯盟倒數第2，僅勝過同區爐主太陽的3成29。

▲湖人舊將羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森放棄了本季皆繳出優異表現的羅培茲與藍道，改以1年短約簽下資深球員麥基(JaVale McGe)、畢斯利(Michael Beasley)、「舞王」史蒂文森(Lance Stephenson)和明星控衛朗多(Rajon Rondo)。

這幾名新援僅麥基身體沒出狀況，表現也算穩定，有場均11.1分、6.5籃板；朗多雖能在比賽關鍵時刻幫助詹姆斯，但他整季傷病不斷，至今僅出賽32場；「舞王」則難以找回昔日在溜馬的身手，過去5戰他因為腳趾傷勢缺陣了4場；2月被交易到快艇又被裁掉的畢斯利，則轉往大陸CBA發展，他上半季碰上母親病重，隨後又遭逢喪母之痛，無法持續隨隊，轉戰洛城後只打了26場比賽。

▲湖人舊將藍道。（圖／達志影像／美聯社）