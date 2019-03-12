運動雲

> >

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

ETtoday運動雲

▲湖人舊將藍道、羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人舊將藍道(左)、羅培茲(右)。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

明星周後吞下5連敗讓湖人離重返季後賽的目標越來越遠，主帥華頓(Luke Walton)屢屢成為「箭靶」，但《The Athletic》披露，當初湖人教練團曾建議要留下兩位禁區主將羅培茲(Brook Lopez)與藍道(Julius Randle)，但總裁魔術強森(Magic Johnson)忽略了他們的請求，釀成本季禁區戰力不足的後果。

湖人去年7月成功延攬聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)後，教練團曾向總裁魔術強森建言，要留下上季先發了72場的主戰中鋒羅培茲，以及洛城在2014年首輪第7順位選中的藍道，但魔術強森並沒有聽取建議；最後羅培茲披上公鹿戰袍，站穩了密爾瓦基先發，本季繳出場均12.3分、4.5籃板和2.2火鍋。

請繼續往下閱讀...

藍道離開效力了4季的湖人，以2年1800萬美金轉戰鵜鶘，更打出了生涯年，場均能貢獻20.7分、8.7籃板和3助攻。值得一提的是，羅培茲本季外線能力繼續提升，場均三分命中率3成67創下生涯新高，而湖人本季正是欠缺擁有外線準度的球員，團隊三分命中率僅3成33，排在聯盟倒數第2，僅勝過同區爐主太陽的3成29。

▲湖人舊將藍道、羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人舊將羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森放棄了本季皆繳出優異表現的羅培茲與藍道，改以1年短約簽下資深球員麥基(JaVale McGe)、畢斯利(Michael Beasley)、「舞王」史蒂文森(Lance Stephenson)和明星控衛朗多(Rajon Rondo)。

這幾名新援僅麥基身體沒出狀況，表現也算穩定，有場均11.1分、6.5籃板；朗多雖能在比賽關鍵時刻幫助詹姆斯，但他整季傷病不斷，至今僅出賽32場；「舞王」則難以找回昔日在溜馬的身手，過去5戰他因為腳趾傷勢缺陣了4場；2月被交易到快艇又被裁掉的畢斯利，則轉往大陸CBA發展，他上半季碰上母親病重，隨後又遭逢喪母之痛，無法持續隨隊，轉戰洛城後只打了26場比賽。

▲湖人舊將藍道、羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人舊將藍道。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人魔術強森華頓藍道羅培茲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

浪花兄弟投丟22記三分搭檔來最差　柯瑞：不要反應過度

哈登取代詹皇成世界最佳　皮爾斯：不管對手是誰他會搞定一切

林書豪砍超遠三分近3戰外線11投4中　有望對湖人先發？

暴龍輸騎士還傷了羅瑞、格林　伊巴卡出拳恐被禁賽3到5場

熱門新聞

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

暴龍輸騎士還傷了羅瑞、格林　伊巴卡出拳恐被禁賽3到5場

林書豪砍超遠三分近3戰外線11投4中　有望對湖人先發？

讀者回應

﻿

最新新聞

1獅上半季主題日　將與兄弟聯名

2繞跑總統府一周！領百年限定獎章

3仲裁可能拖半年　陳子豪周思齊靜待

4足球外交六月力邀東南亞國家

5葉君璋沒想過20年後龍魂再現

熱門新聞

1【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

2勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

3少棒就出名　歐晉坦言：壓力大

4林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

5暴龍傷了羅瑞　伊巴卡恐被禁賽3到5場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366