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「衛少」不滿種族歧視爆走挨罰　羞辱他的爵士迷終生不得進場

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▲雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)前役作客鹽湖城「大爆走」槓上一名爵士迷，他不滿該名球迷要他「和之前一樣跪下來」，深感遭受種族歧視，憤而威脅要弄死對方，被聯盟開罰2.5萬美金；爵士方面則對自家球迷羞辱客隊球星很遺憾，決定永久禁止該名球迷進入猶他主場。

雷霆前役到爵士主場踢館，以98比89帶走勝利，但當家王牌衛斯布魯克卻大爆走，與場邊一名男球迷發生激烈的言語衝突，甚至說出「我會弄死你，還有你的老婆。」等不雅語句；事後「衛少」向媒體透露，該名爵士迷要他「和之前一樣跪下來」，讓他覺得完全不受尊重，遭到種族歧視。

雖然「衛少」是因為受到「不禮貌」對待才會飆罵該名球迷，仍遭聯盟開罰2.5萬美金。爵士方面則決定永久禁止該名涉及種族歧視的球迷進入猶他主場，並強調絕不容許任何人身攻擊或不尊重他人的行為出現在他們的比賽中。

▲爵士當家球星米歇爾對雷霆一哥衛斯布魯克在自家主場受種族歧視感到心痛。（圖／CFP）

▲爵士當家球星米歇爾對雷霆一哥衛斯布魯克在自家主場受種族歧視感到心痛。（圖／CFP）

爵士總裁史塔克斯(Steve Starks)在聲明中表示，「冒犯和辱罵他人的行為無法彰顯米勒家族和我們整個球團、社區的價值。我們都有責任尊重比賽，更重要的是，尊重他人，這一直是我們極為出色的球迷的標誌，也應該永遠是我們的標準。」

爵士兩大主將米歇爾(Donovan Mitchell)與中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)也公開力挺「衛少」。米歇爾坦言，前役的意外事件讓他感到很受傷，「身為住在一個我熱愛的社區的黑人、一支給我機會實現夢想的球隊的一員，這起事件對我來說打擊很大。

「種族主義和仇恨言論傷害了我們所有人，這已經不是我們球場第一次發生這種事，我所愛的猶他是一個好客、充滿包容性的地方，昨晚的事件不能代表我們的粉絲，我們不希望在任何想來猶他打球的運動員心中留下不好的名聲。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克衛少爵士米歇爾
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