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勇士老闆稱「我們世界最強」　嘴綠回應柯爾嘴型：沒啥好澄清

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▲▼格林（Draymond Green）（圖／達志影像／美聯社）

▲格林。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前役意外敗給西區爐主太陽，過去10戰輸了6場，但老闆拉卡柏(Joe Lacob)一點也不擔心，他認為賽季中出現的一點逆境有助於球隊長期發展，更信心滿滿地說，「我們擁有世界上最棒的隊伍，為什麼我會沒自信呢？」至於表現似乎讓主帥柯爾(Steve Kerr)很有意見的格林(Draymond Green)，則出面表示他與教頭之間「沒有誤會可以澄清」。

衛冕軍本季已在甲骨文球場吞了10敗，其中5戰還慘輸20分以上，近10場例行賽則僅繳出4勝6敗不盡理想的成績，對此老闆拉卡柏豁達地說，這完全沒影響到他，也沒有為此感到憂慮，「我認為一點緊張、一點逆境，對球隊長期發展是好的。」他提到勇士上季還曾在17戰中輸了10場，後來仍贏得總冠軍，那種「必須克服逆境的緊迫感」反倒成為助力。

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談到即將到來的季後賽，拉卡柏更是信心滿滿地說，「我們擁有世界上最棒的隊伍，為什麼我會沒自信呢？我認為我們有一支很棒的隊伍、很棒的天賦，在NBA，天賦通常能贏得一切。

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士近10戰吞下6敗。（圖／達志影像／美聯社）

除了明星周過後遭逢小低潮，勇士主帥是否已經受夠防守悍將格林，也成了近期的熱門話題。前役迎戰太陽最後1分35秒暫停時，柯爾被鏡頭拍到疑似對著助教布朗(Mike brown)說，「我已經受夠XX的格林，雪特。」被問到自己是否真的說了這句話，這位冠軍教頭打趣回應，「沒有，解讀唇語的人弄錯了，我說的是，『恕我無法認同格林今晚的做法。』

柯爾受訪時透露，當他發現「那段影片」在網路上瘋傳時，馬上趕到休息室想找格林聊聊，但對方已經離開。格林也在13日練球結束後對此事發表看法，他表示自己一點都不在意，「世事難料，事情就是這樣，我很確定有時教練會覺得受不了球員，有時球員也會覺得受夠教練，我不會放在心上，事情就是這樣。」

「嘴綠」認為自己跟柯爾之間沒有需要澄清的「誤會」，「沒有什麼好澄清的，就像我說的，世事難料。我們生活在一個到處都有攝影機的時代，所以如果說有什麼要注意的話，那可能就是我們得更小心謹慎，至於是否有誤會需要澄清，沒有那回事。

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯爾格林嘴綠
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