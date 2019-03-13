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杜蘭特、厄文心理不夠強不適合尼克　巴克利：他們愛抱怨媒體

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▲杜蘭特與厄文。（圖／CFP）

▲杜蘭特(右)與厄文(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)去年夏天僅與勇士簽下1+1合約，他已表明要在下一份合約中儘可能賺到更多錢，外界猜測他極有可能會離隊；而本季透過交易波辛基斯(Kristaps Porzingis)空出7千多萬美金薪資空間的尼克，被看好能成為他的新東家，但名人堂球星巴克利(Charles Barkley)卻認為，KD的心理素質不夠強大，紐約可能不適合他。

東區爐主尼克在2月交易截止日前，送走了前一哥波辛基斯與其他3名球員，換回史密斯(Dennis Smith Jr.)、小喬丹(DeAndre Jordan)和馬修斯(Wesley Matthews)，以及兩個未來首輪選秀權，更藉此空出超過7千萬美金的薪資空間，讓他們足以在今年夏天簽下2名超級巨星。

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先前美國《雅虎體育》曾報導，杜蘭特的經紀人是尼克球迷，同時「大蘋果」能給他大合約，有機會成為他的新落腳處；紐約甚至還有機會同時網羅綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)，厄文2017年夏天決定離開克里夫蘭時，尼克曾是他的選項之一。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／CFP）

不過轉任球評的名人堂球星巴克利卻懷疑這兩位超級巨星是否適合尼克，當被問到若杜蘭特來徵求他的意見，他會告訴對方，「你還不夠強大能在紐約打球。」他認為厄文也和杜蘭特有相同的問題，「厄文是個好球員，杜蘭特也很棒，但我不確定他們是否有足夠強大的心理素質能讓他們在紐約打球，他們總是抱怨媒體一直問他們問題，或許紐約並不適合他們。

巴克利上周才批評厄文，直指對方是他看過最悲慘的人，「我不是很認識厄文，他看起來是個好孩子，但我沒看過像他這麼悲慘的人，他已經擁有這麼多成功的經驗，他已經把整個世界掌握在自己的手中，卻是我看過最悲慘的人。」

生涯曾11度入選全明星賽，也拿過年度MVP的巴克利，對厄文公開在媒體面前自曝壓力大，到球場的路上被攝影大哥跟拍很不自在一事不以為然，「很多人都沒有意識到，當你成為一位明星，我也當過明星球員，你會得到讚譽肯定，但也會受到很多責備，這的確不公平，但事實就是如此。」

▲杜蘭特與厄文。（圖／CFP）

▲杜蘭特(右)與厄文(左)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA尼克杜蘭特巴克利厄文勇士
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