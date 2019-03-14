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林書豪在多倫多找到「家」　范弗利特輕量訓練接近復出

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▲林書豪在多倫多找到「家」。（圖／翻攝自IG／thebeardedcondo）

▲林書豪在多倫多找到「家」。（圖／翻攝自IG／thebeardedcondo）

記者游郁香／綜合報導

轉戰暴龍滿1個月，林書豪終於在多倫多找到「家」，一名留著大鬍子的房產經紀人班希爾(Neil Bansil)在Instagram分享兩人的合照，「我很高興能幫你在多倫多找到一個能稱為家的地方。」暴龍14日也進行訓練，替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)左手大拇指纏著繃帶，投入輕量訓練，已經接近復出。

歷經暴龍生涯前7戰三分17投0中的低潮，林書豪近3戰在主控羅瑞(Kyle Lowry)特別將出手機會讓給他，並適時讓他主導進攻，逐漸找回比賽節奏，手感也有回溫的跡象，這3戰合計25投12中，場均能攻得11分，三分球則是11投4中。

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自從上個月14日改披暴龍戰袍，林書豪來到新東家正式滿1個月，他也終於在多倫多找到「家」，一名光頭、大鬍子造型的房產經紀人班希爾在IG感謝「豪小子」委託他幫忙找新住所，「我很高興能幫你在多倫多找到一個能稱為家的地方。」

▲暴龍林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪 。（圖／CFP）

暴龍14日進行球隊訓練，前役對騎士意外「掛彩」的主控羅瑞與射手格林(Danny Green)皆因腳踝痠痛缺席，但隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)指出，這兩位先發主將應該不至於無法打15日對湖人的比賽；因為「出拳」而被禁賽3場的禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)也跟著休息一天，這位「剛果鍋王」並沒有接受訪問。

另外因為左手拇指傷勢，已經連續11場掛免戰牌的後場重要替補范弗利特，則纏著繃帶進行輕量訓練，主帥納斯(Nick Nurse)透露這位25歲控衛已經接近復出。

《TSN》資深分析師阿姆斯壯(Jack Armstrong)先前曾表示，范弗利特復出能幫助林書豪找回狀態，打出自己的節奏；因為目前林書豪和羅瑞同時在場時，球權掌控在羅瑞手上，使得他的角色限縮，但范弗利特回歸後，「豪小子」預計就能回到熟悉的控球角色，較有利他調整狀態。

▲林書豪與羅瑞。（圖／CFP）

▲羅瑞幫助林書豪找回手感。（圖／CFP）

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