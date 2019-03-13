戈登放話「只有我們能挑戰勇士」　火箭欲橫掃衛冕軍復仇

▲火箭14日將與勇士進行本季例行賽最後一次交手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

上季在西區決賽遭勇士逆轉，成了火箭眾將心中的痛，不過這支德州強權本季對衛冕軍相當有一套，前3次交手皆取勝，還有2次是在缺少一名主力大將的情況下贏球；雙方14日將在豐田中心再度狹路相逢，休士頓陣中的射手戈登(Eric Gordon)豪言，「我真的相信，只有我們有機會能挑戰他們。」

火箭近期拉出一波9連勝，擺脫了季初的低潮，以42勝25敗竄升西區第3，以1場勝差緊追在第2名的金塊之後，與西區龍頭勇士也只有3.5場勝差。火箭下一戰將繼續在豐田中心應戰，與衛冕軍進行本季例行賽最後一次交手，挑戰「橫掃」灣區大軍。

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連3戰單場都砍進5顆三分的火箭射手戈登自信滿滿，「我們的陣容比上季小很多，我們是一支不同的隊伍了，但我們仍舊能對付他們。我真的相信，只有我們有機會能挑戰他們。」

▲火箭戈登。（圖／達志影像／美聯社）

雙方本季首度對戰是在去年11月16日，火箭在主場以107比86血洗勇士；第2次交手是在今年1月4日，兩隊廝殺到延長賽才分出勝負，該役後場指揮官保羅(Chris Paul)因傷掛免戰牌，但火箭終場仍以135比134氣走在主場應戰的灣區軍團；最近一次碰頭是上個月24日，火箭作客甲骨文球場以118比112取勝，這一戰換一哥哈登(James Harden)缺陣。

相較於火箭近期連勝不止，勇士近10戰僅取得4勝6敗不甚理想的成績，這也給了休士頓眾將更大的信心。陣中的新援「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)認為14日的對戰將是很好的測試，「我們知道身為一支球隊我們有多好，我們也知道我們有能力擊敗勇士隊。」

法瑞德說，「我們在少了保羅之下，擊敗過他們一次，也在沒有哈登的情況下，打敗過他們一次。對我們來說，只要保持健康，專注於搶進季後賽，一旦我們到達那裡，我們就會做我們該做的來擊敗對手。」

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）