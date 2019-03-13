運動雲

> >

戈登放話「只有我們能挑戰勇士」　火箭欲橫掃衛冕軍復仇

ETtoday運動雲

▲火箭哈登，勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭14日將與勇士進行本季例行賽最後一次交手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

上季在西區決賽遭勇士逆轉，成了火箭眾將心中的痛，不過這支德州強權本季對衛冕軍相當有一套，前3次交手皆取勝，還有2次是在缺少一名主力大將的情況下贏球；雙方14日將在豐田中心再度狹路相逢，休士頓陣中的射手戈登(Eric Gordon)豪言，「我真的相信，只有我們有機會能挑戰他們。」

火箭近期拉出一波9連勝，擺脫了季初的低潮，以42勝25敗竄升西區第3，以1場勝差緊追在第2名的金塊之後，與西區龍頭勇士也只有3.5場勝差。火箭下一戰將繼續在豐田中心應戰，與衛冕軍進行本季例行賽最後一次交手，挑戰「橫掃」灣區大軍。

請繼續往下閱讀...

連3戰單場都砍進5顆三分的火箭射手戈登自信滿滿，「我們的陣容比上季小很多，我們是一支不同的隊伍了，但我們仍舊能對付他們。我真的相信，只有我們有機會能挑戰他們。

▲火箭戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭戈登。（圖／達志影像／美聯社）

雙方本季首度對戰是在去年11月16日，火箭在主場以107比86血洗勇士；第2次交手是在今年1月4日，兩隊廝殺到延長賽才分出勝負，該役後場指揮官保羅(Chris Paul)因傷掛免戰牌，但火箭終場仍以135比134氣走在主場應戰的灣區軍團；最近一次碰頭是上個月24日，火箭作客甲骨文球場以118比112取勝，這一戰換一哥哈登(James Harden)缺陣。

相較於火箭近期連勝不止，勇士近10戰僅取得4勝6敗不甚理想的成績，這也給了休士頓眾將更大的信心。陣中的新援「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)認為14日的對戰將是很好的測試，「我們知道身為一支球隊我們有多好，我們也知道我們有能力擊敗勇士隊。」

法瑞德說，「我們在少了保羅之下，擊敗過他們一次，也在沒有哈登的情況下，打敗過他們一次。對我們來說，只要保持健康，專注於搶進季後賽，一旦我們到達那裡，我們就會做我們該做的來擊敗對手。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅戈登法瑞德半獸人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

推薦閱讀

羅瑞將出手機會讓給林書豪　無私應援助豪哥近3戰狀態回升

杜蘭特、厄文心理不夠強不適合尼克　巴克利：他們愛抱怨媒體

勇士老闆稱「我們世界最強」　嘴綠回應柯爾嘴型：沒啥好澄清

詹皇「影響力」勝勇士全隊　ESPN體壇百大名人榜他僅次C羅

熱門新聞

入選開季名單有多難　陳金鋒2003年春訓繳驚人數據都失敗

沒進開季名單別灰心　曹錦輝2007年春訓亮眼一年3上大聯盟

中職／從沒看過狀況這麼好的林智勝　伯納希望開季帶他

大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

人生勝利組　30歲勇士營運總監娶高球女神魏聖美

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

讀者回應

﻿

最新新聞

1從沒想過挑戰300轟　林智勝認命代打

2大專棒聯開南、台體確定晉級四強

3火箭射手：只有我們能挑戰勇士

4HBL在小巨蛋　黃牛票問題棘手

5大聯盟學兄弟假先發　伯納：很酷

熱門新聞

1陳金鋒當年春訓暴走都無法進開季名單

2曹錦輝曾靠春訓好投繳出生涯年

3伯納從沒看過狀況這麼好的林智勝

4被阿鈣改造　張朝欽練成低肩側投

5勇士營運總監娶高球女神魏聖美

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

味全龍加入職棒 對大專球員最大幫助是.....

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366