湯神爆扣砍5顆三分轟30分　勇士關鍵籃板讓哈登29+10化為烏有

▲勇士柯瑞對位哈登。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

9連勝的火箭14日在豐田中心與勇士進行本季例行賽最後一次交手,首節就落後10分,雖然第3節曾反超4分,決勝節開局又被拉開14分差,靠著哈登(James Harden)與保羅(Chris Paul)攜手追分,在最後10.8秒追到103比104,但整場飆出29分、10助攻的哈登,終場前6.4秒兩罰僅1中,籃板還被勇士搶走,只能以104比106飲恨。

過去2戰得分都沒突破20大關,合計36投12中的灣區一哥柯瑞(Stephen Curry),此役開賽不到1分鐘就在籃下取分,單節8投5中掃下13分,還飆進兩顆三分彈,將5投2中的火箭當家得分手哈登比下去。勇士憑藉團隊逼近6成的命中率,在首節打完後取得33對23、10分領先。

Chris Paul and James Harden pour in 16 1st half PTS apiece for the @HoustonRockets ! #Rockets @ESPNNBA pic.twitter.com/dNNggRqzzx

不過本季前3次交手皆扳倒衛冕軍的火箭也不是省油的燈,過去3戰單場都砍進5顆三分球的射手戈登(Eric Gordon)開局就飆進外線,一波7比1的攻勢,迅速將分差縮小到30比34;勇士則有板凳上的庫克(Quinn Cook)和「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)跳出來搶分。

柯瑞次節火力衰退僅2分進帳,反倒是哈登找回手感,大秀後撤步跳投還要到加罰機會完成三分打,單節攻下11分、3助攻,率休士頓單節打出29對21的逆襲,上半場結束後追到52比54。

▲勇士湯普森。(圖/CFP)

哈登第3節開局又迅速拿下兩分,戈登和塔克(PJ Tucker)也補上兩記外線,一舉把比分反超為60比56,但接下來近2分鐘火箭突然熄火,勇士後場神射湯普森連續接到格林(Draymond Green)的助攻,先上演單手爆扣再砍30呎三分,率衛冕軍要回1分領先。

柯瑞在雙方陷入拉鋸的時刻,不僅穿針引線送出4次助攻,還2度成功抄截,連投帶罰拿下7分,讓灣區大軍帶著85比78、7分領先進入決勝節。勇士在末節開局拉出一波7比0攻勢,不到2分鐘就把分差擴大到92比78、14分。

Draymond to Klay for the @warriors slam! Quick 7 PTS in Q3 for Thompson on @ESPNNBA.#DubNation 65#Rockets 61 pic.twitter.com/Dv5RNCECav