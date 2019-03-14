湯神爆扣砍5顆三分轟30分　勇士關鍵籃板讓哈登29+10化為烏有

▲勇士柯瑞對位哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

9連勝的火箭14日在豐田中心與勇士進行本季例行賽最後一次交手，首節就落後10分，雖然第3節曾反超4分，決勝節開局又被拉開14分差，靠著哈登(James Harden)與保羅(Chris Paul)攜手追分，在最後10.8秒追到103比104，但整場飆出29分、10助攻的哈登，終場前6.4秒兩罰僅1中，籃板還被勇士搶走，只能以104比106飲恨。

過去2戰得分都沒突破20大關，合計36投12中的灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)，此役開賽不到1分鐘就在籃下取分，單節8投5中掃下13分，還飆進兩顆三分彈，將5投2中的火箭當家得分手哈登比下去。勇士憑藉團隊逼近6成的命中率，在首節打完後取得33對23、10分領先。

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Chris Paul and James Harden pour in 16 1st half PTS apiece for the @HoustonRockets! #Rockets @ESPNNBA pic.twitter.com/dNNggRqzzx — NBA (@NBA) 2019年3月14日

不過本季前3次交手皆扳倒衛冕軍的火箭也不是省油的燈，過去3戰單場都砍進5顆三分球的射手戈登(Eric Gordon)開局就飆進外線，一波7比1的攻勢，迅速將分差縮小到30比34；勇士則有板凳上的庫克(Quinn Cook)和「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)跳出來搶分。

柯瑞次節火力衰退僅2分進帳，反倒是哈登找回手感，大秀後撤步跳投還要到加罰機會完成三分打，單節攻下11分、3助攻，率休士頓單節打出29對21的逆襲，上半場結束後追到52比54。

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

哈登第3節開局又迅速拿下兩分，戈登和塔克(PJ Tucker)也補上兩記外線，一舉把比分反超為60比56，但接下來近2分鐘火箭突然熄火，勇士後場神射湯普森連續接到格林(Draymond Green)的助攻，先上演單手爆扣再砍30呎三分，率衛冕軍要回1分領先。

柯瑞在雙方陷入拉鋸的時刻，不僅穿針引線送出4次助攻，還2度成功抄截，連投帶罰拿下7分，讓灣區大軍帶著85比78、7分領先進入決勝節。勇士在末節開局拉出一波7比0攻勢，不到2分鐘就把分差擴大到92比78、14分。

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不過火箭中鋒卡佩拉(Clint Capela)挺身搶分，射手戈登更在最後3分58秒連續2次跳投命中，包括一記29呎三分球，在終場前2分34秒將分差縮小到96比104、8分差。決勝的關鍵時刻，休士頓後場雙星攜手搶分，哈登使出後撤步跳投，保羅則連下5分，包括一記三分打，在最後10.8秒追到103比104。

最後8秒，火箭送柯瑞上罰球線，他兩罰俱中，勇士以106比103、領先3分；隨後火箭喊出暫停部署戰術，勇士選擇對有能力砍進追平三分的哈登犯規，「大鬍子」第2罰奪框而出，被伊谷達拉(Andre Iguodala)抓下籃板，灣區大軍終場就以106比104險勝，收下本季4度交手的首勝。

此役勇士有3人得分突破20大關，湯普森猛轟30分、6籃板，三分球10投5中；卡森斯拿下27分、7助攻和8籃板；柯瑞則繳出24分、5助攻，三分球9投3中。火箭以哈登攻下29分、10助攻最佳，另有3抄截。

▲火箭哈登。（圖／CFP）