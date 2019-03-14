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湯神連7季飆破200顆三分追平柯瑞　為說勇士迷不給力致歉

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▲勇士湯普森。（圖／路透）

▲勇士湯普森(左)。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

繼去年10月30日作客公牛3節狂轟14記外線，刷新搭檔柯瑞(Stephen Curry)保持的單場最多三分紀錄，「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)14日作客強敵火箭，又追平一項「咖哩」的紀錄，他單場砍了5顆三分彈，本季三分進球數來到203顆，成為史上第2位連7季都飆破200顆三分的球員。

一度因為右膝痠痛缺席了2戰的湯普森，復出後3戰合計轟了97分，其中14日作客豐田中心，他以23投12中、5成22的命中率飆出全隊最高的30分、6籃板和2助攻，當火箭第3節開局取得4分反超，他先是切到禁區完成單手爆扣，35秒後又命中一顆30呎三分球，率隊要回1分領先穩住戰局。

湯普森末節開局砍進個人單場第5顆三分球，本季三分進球數來到203顆，據美國《ESPN》的數據統計，這是他連續第7季至少命中200顆三分，成為繼搭檔柯瑞之後，NBA史上第2位完成這項壯舉的球員，顯現出灣區後場雙槍穩定又可怕的外線火力。

▲勇士湯普森。（圖／路透）

▲勇士湯普森(左)。（圖／路透）

不過湯普森前役在球隊爆冷輸給西區爐主太陽賽後，直言勇士主場球迷不夠給力，沒有給他們足夠的能量，此番發言引起一陣議論，主帥柯爾(Steve Kerr)也出面緩頰表示，讓比賽變得有趣、吸引人，是球隊該做的事，球迷沒有「義務」替他們加油。

湯普森最終在14日發文致歉，「我愛勇士國度，我們擁有最棒的運動迷，我們在甲骨文球場得到他們傳遞出來滿滿的能量，我沒有不尊重的意思。」灣區球迷也暖心回應，「不要擔心，你是這裡的傳奇，也是我們隊史最出色的球員之一。」「Klay，我們愛你！這個夏天一定要給他頂薪合約！」「你贏得了3座總冠軍，是一位團隊球員，當你是正確的時候，你不需要道歉。」

勇士14日沒受連2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)因扭傷腳踝缺陣影響，仍在湯普森、柯瑞和單場16投11中的卡森斯(DeMarcus Cousins)合砍81分帶領下，以106比104取得本季對戰火箭的首勝。

▲勇士柯瑞、湯普森；火箭哈登。（圖／CFP）

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士湯普森柯瑞
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