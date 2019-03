湯神連7季飆破200顆三分追平柯瑞　為說勇士迷不給力致歉

▲勇士湯普森(左)。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

繼去年10月30日作客公牛3節狂轟14記外線,刷新搭檔柯瑞(Stephen Curry)保持的單場最多三分紀錄,「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)14日作客強敵火箭,又追平一項「咖哩」的紀錄,他單場砍了5顆三分彈,本季三分進球數來到203顆,成為史上第2位連7季都飆破200顆三分的球員。

Draymond to Klay for the @warriors slam! Quick 7 PTS in Q3 for Thompson on @ESPNNBA.#DubNation 65#Rockets 61 pic.twitter.com/Dv5RNCECav