林昀儒橫掃中國新星、鄭怡靜力退巴奧銅牌　亞洲盃收2連勝

▲台灣一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（20日）晚出戰亞洲盃小組賽第2戰，生涯首次交手中國19歲新星陳垣宇，僅花27分鐘就以11比6、11比9、11比6勝出，一姐鄭怡靜也繳出精彩表現，以3比2力退去年巴黎奧運銅牌得主、日本一姐早田希娜，小林與學姊都收下2連勝，持續朝以分組第1晉級16強邁進。

今年亞洲盃在中國深圳舉行，僅設單打賽事，男單與女單各邀請32名好手參賽，第1階段預賽分為8組，每組前兩名可晉級16強淘汰賽。台灣本屆共有7人參戰，男單林昀儒、高承睿、馮翊新及黃彥誠，女單鄭怡靜、黃怡樺和簡彤娟。

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▲台灣一哥林昀儒。（圖／路透）

世界第14的台灣一哥林昀儒被分在第7組，與今年奪下馬斯開特挑戰賽冠軍的中國19歲新星陳垣宇、印度選手塔卡爾、新加坡18歲小將郭勇同組。小林首戰3比0擊敗塔卡爾，今日與世界第26的中國新星陳垣宇展開生涯首次對決，開賽就打出5比2攻勢，以11比6先下一城。

林昀儒接下來2局開局都落後，但實力厚度明顯在陳垣宇之上，皆能後來居上，再以11比9、11比6終結比賽，僅花27分鐘就收下2連勝。世界第55的馮翊新首戰繳出驚奇表現，在5局大戰扳倒老經驗的南韓一哥張禹珍，今日對上新加坡周哲宇，只耗費20分鐘就以11比6、11比9、11比2速勝。

▲台灣二哥高承睿。（圖／路透）

台灣二哥高承睿今晚則以1比3不敵南韓名將安宰賢，沒能延續去年在WTT澳門冠軍賽以3比2力退對方的氣勢，小高與「海巡王子」黃彥誠都苦吞2連敗。

▲台灣一姐鄭怡靜。（圖／路透）

女單的部分，世界第12的台灣一姐鄭怡靜今日強碰世界第5的日本一姐早田希娜，雙方過去8次對決，學姊僅拿下2勝，正處於對戰3連敗，不過她今日取得突破，以9比11讓出首局後，接下來以11比8、11比7連下2局，第4局以8比11讓出，決勝局及時回穩，以11比5鎖定勝局，喜迎分組2連勝。

40歲資深女將黃怡樺、世界第47的小將簡彤娟則都在小組賽取得1勝1敗。

▲小將簡彤娟。（圖／路透）