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杜蘭特曝「拒被交易回勇士」原因很單純　與格林沒關係

▲▼杜蘭特全明星賽再次聯手柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（右）親曝拒絕被交易回勇士的原因。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與太陽原有機會在季中交易截止前達成另一筆「震撼交易」，不過傳出杜蘭特（Kevin Durant）拒絕重返灣區，最終雙方並未重聚。關於杜蘭特「喊停」交易的原因有很多猜測，他本人近日接受《ESPN》獨家專訪時強調，「我只是單純不想在賽季中被交易。」

2屆FMVP杜蘭特在季中捲入交易傳聞，前東家勇士積極爭取他回歸，不過傳出因為他「感覺不對」，自認「現在不是回鍋灣區的時機」而告吹。這位15屆全明星前鋒近日接受《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）獨家專訪，正面回應了這個交易傳聞。

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▲▼杜蘭特全明星賽再次聯手柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特全明星賽再次聯手柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特說，「人們對我總是有很多說法，但這不是我拒絕回到勇士的原因。我只是單純不想在賽季中途被交易，這與我在勇士的時光無關，也不是因為與格林（Draymond Green）的關係。」他強調，「我只是想完成這個賽季，看看我們在太陽隊能做到什麼，我很高興自己仍然留在這裡。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在全明星周期間受訪時也表示，能理解杜蘭特的決定，「我完全不怪KD不想回來，他當年加盟我們時承受了很多批評，即便連拿兩座總決賽MVP，他還是被指責『抱團』，我能理解他不想再回頭面對那些聲音。」

隨著杜蘭特選擇留隊，太陽下半季的表現將成為關鍵。如果球隊未能在季後賽走得更遠，甚至未能晉級，今夏有關杜蘭特交易的討論勢必將再次升溫。不過無論如何，杜蘭特已表明他願意給這支太陽隊一個完整的機會，看看這套陣容能否帶來競爭力。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（右）想在太陽完成本賽季。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特Kevin Durant勇士太陽

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