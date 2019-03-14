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卡森斯誤傳給在板凳頭披毛巾的柯瑞　賽後又被咖哩騙了一次

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▲勇士卡森斯。（圖／路透）

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

今年1月下旬才從阿基里斯腱傷勢中復出的卡森斯(DeMarcus Cousins)，14日到火箭主場踢館以16投11中，攻下個人本季新高27分、8籃板和7助攻；不過「表弟」次節開局發生一次很糗的失誤，他切到禁區後竟把球「誤傳」給人在場下、頭上還披著毛巾的一哥柯瑞(Stephen Curry)，有趣的是「咖哩」也配合出手後才坐下。

卡森斯作客火箭打出個人本季復出後代表作，他充分展現在禁區的優勢，單場16投11中，命中率6成88創下個人本季新高，上場32分鐘掃下27分、8籃板，還送出7次助攻，充分融入團隊當中，這一戰轟下30分的灣區神射湯普森(Klay Thompson)誇讚道，「面對防守球員時，他運用了自己的體型優勢，他或許打出進入我們的球隊以來最棒的一場比賽。

湯普森說他們此役只要把球送到卡森斯手上，這位禁區猛將就會做出正確的決定；勇士主帥柯爾(Steve Kerr)則認為「表弟」在禁區打得很棒，宰制了油漆區。在勇士少了一位先發主將杜蘭特(Kevin Durant)之下，「表弟」成了場上的亮點，不管火箭如何換防，以長人或小個子球員來防守他皆徒勞無功。

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

卡森斯賽後自信表示，「我不認為有人可以1對1守住我，所以老實說，你可以派任何人來防守我。」不過「表弟」單場也發生4次失誤，其中一次出現在次節還剩9分03秒左右，他帶球從右側45度角切入，似乎忽然「瞥見」左側底線的一哥處於空檔，但實際上柯瑞當時正在場下休息，頭上還披著毛巾，傳出去後「表弟」才意識到弄錯了。

「咖哩」很配合接到球後「出手」才坐下來休息，他全程都一臉淡定。值得一提的是，當勇士順利以2分險勝後，卡森斯又被勇士一哥「騙到」，他以為柯瑞要跑來跟自己擊掌，結果對方卻是去找替補後衛李伊(Damion Lee)撞胸慶祝。

▲勇士柯瑞、湯普森；火箭哈登。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士卡森斯表弟柯瑞湯普森
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