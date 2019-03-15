林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

▲林書豪 。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

林書豪來到多倫多第11場比賽，因為主控羅瑞(Kyle Lowry)左腳踝受傷，2度被拉上先發，雖然他開賽就發生失誤被詹姆斯(LeBron James)抄截，但他隨後果斷切入拋投得手，單場9投4中攻下9分、7籃板，狀態持續回穩，不過他的三分5投僅1中，那一球還是在和小賈索(Marc Gasol)「互讓」之下才出手砍進。

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暴龍主控羅瑞前役意外在末節扭到左腳踝，他事後表示自己沒事，仍缺席了14日的訓練和15日迎戰湖人的比賽，由林書豪頂替先發。過去3戰在羅瑞從旁協助之下，林書豪逐漸找回投籃手感，首節開局就從弧頂切到籃下高拋得手，替暴龍首開得分紀錄。

繼11日作客邁阿密時，在籃下成功封阻熱火7呎長人「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)的上籃，林書豪此役首節還剩4分12秒，又賞了試圖切入取分的明星控衛朗多(Rajon Rondo)一鍋，單節還狂抓了6記籃板，在防守端拚勁十足。

此役林書豪前4次三分出手都落空，直到第3節最後6分30秒才終於砍進個人首記外線，他在左側45度角接到當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)的傳球，當時他已經有投籃空檔，卻把球傳給在弧頂附近的長人小賈索(Marc Gasol)，同樣相當無私的小賈索立刻再回傳給他，「豪小子」才拔起來砍三分命中。

暴龍主帥納斯(Nick Nurse)賽前曾表示，他希望小賈索此役能在外線展現出侵略性，這位長人確實出手了4記三分命中2球，但也有好幾次處於空檔卻還是把球傳給隊友。

林書豪這一戰登上先發，但上場時間並沒有比前幾場打替補時還多，依舊是21分鐘上下，在先發5人當中，僅比腳踝也略有不適的射手格林(Danny Green)多打2分鐘左右；末節他並沒有回到場上，納斯讓另一位替補後衛麥考(Patrick McCaw)打滿決勝節，不過麥考僅蓋了湖人一哥詹姆斯一記火鍋，並沒有分數進帳。

林書豪這一戰以9投4中、4成44的命中率貢獻9分、7籃板和1助攻，外帶1火鍋，暴龍終場也以111比98收下勝利。相較於4日首度被拉上先發對活塞時，單場8投0中只有1分進帳，這位30歲的台裔控衛已經找回了一些信心，不再患得患失。15日賽後他也在個人Instagram發文寫道，「回到正軌！」這4戰他合計攻下42分，場均能得到10.5分，火力有復甦的跡象。