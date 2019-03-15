林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

▲詹姆斯(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

前役爆冷輸給東區後段班騎士的暴龍，15日回到主場面對湖人來犯，當家主控羅瑞(Kyle Lowry)因腳踝傷勢缺陣，由林書豪頂替先發，他上場21分鐘9投4中攻下9分、7籃板和1助攻，但末節並沒有上陣。儘管紫金一哥詹姆斯(LeBron James)不斷大秀爆扣美技掃下29分，暴龍終場仍在砍下25分、8籃板的雷納德(Kawhi Leonard)帶領下，以111比98取勝。

林書豪開賽就大膽切入拋投替暴龍首開得分紀錄，還連續抓下防守籃板，多倫多則憑藉當家得分手雷納德與禁區新援小賈索(Marc Gasol)在1分10秒內攜手砍下11分，包括3顆三分彈，拉開16比6、10分領先。

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Two-man transition game between @ACFresh21 and @KingJames#LakeShow (: @SpectrumSN & TNT) pic.twitter.com/SGRMtvwAUk — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年3月15日

湖人替補群一度在首節僅剩1分30秒把分差縮小到1分，不過暴龍板凳上的鮑威爾(Norman Powell)與麥考(Patrick McCaw)在首節最後1分13秒連2次搭配搶分，多倫多帶著33比25、8分領先進入次節。林書豪首節打了9分鐘，4投1中攻下2分、抓下6籃板，還在首節還剩4分12秒，成功封阻試圖切入取分的明星控衛朗多(Rajon Rondo)。

西亞卡姆(Pascal Siakam)次節開局兩罰俱中，暴龍再次取得10分領先，但紫金一哥詹姆斯隨後挺身而出，大秀雙手飛扣率隊追到31比37，隨後又拿下兩分並連傳3次助攻幫助庫茲馬(Kyle Kuzma)和卡盧索(Alex Caruso)取分，在上半場最後6分42秒將比數扳成39平。

▲雷納德。（圖／CFP）

次節還剩5分59秒，林書豪於左側45度角跳投再下兩分，但9秒後詹姆斯就回敬一顆23呎三分球，從板凳出發的湖人後衛卡盧索最後5分鐘先是完成一記三分打，隨後有砍了一記外線，紫金軍團一舉把比分反超為48比46。

每當湖人取得些微反超，暴龍馬上就有主將跳出來回應，小賈索貢獻了一記三分打，雷納德在3分半鐘內連下8分，包括一顆壓哨三分，要回65比54、11分領先。「可愛」前2節12投6中，包辦4顆三分球拿下16分，與10投5中砍13分、4籃板和3助攻的詹姆斯互別苗頭；林書豪則是5投2中攻下4分、6籃板。

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第3節開局，林書豪長驅直入禁區高拋得手，湖人一哥詹姆斯繼續率隊追趕分數，最後8分26秒，他面對林書豪的防守，中距離跳投打進兩分，隨後又完成一記三分打，紫金大軍一度在將分差縮小到5分；不過「豪小子」隨即以個人單場首顆三分球回應。

暴龍趁著詹姆斯第3節最後4分09秒下場休息時，再度拉開雙位數分差，不過老經驗的朗多最後44.8秒兩罰俱中，並在第3節終了前5.2秒策動一次進攻，讓波普(Kentavious Caldwell-Pope)砍進後撤三分球，追到84比90。

暴龍末節開局迅速攻下5分，要回11分領先，隨後詹姆斯站上罰球線意外連2罰不進，雖然他連2次上演爆扣美技，湖人仍只能在對手背後苦追。雷納德最後2分18秒兩罰俱中，暴龍取得109比98、11分領先，隨後「詹皇」也下場休息，暴龍終場就以111比98取勝。

▲詹姆斯對位雷納德。（圖／達志影像／美聯社）