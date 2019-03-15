歐冠／梅西2傳2射助巴薩晉8強　夢幻步戲耍4名防守者

▲巴薩梅西。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

繼C羅在歐冠16強次回合上演帽子戲法，足壇另一位超級巨星梅西(Lionel Messi)也在台灣時間14日凌晨4點對法甲里昂一役，單場梅開二度並送出2次助攻，下半場第78分鐘的進球尤其精彩，他大秀「夢幻步」，連續2次假動作戲耍身旁4名防守球員，以右腳射門破網，率領西甲豪門巴塞隆納以5比1大勝，搶下歐冠8強門票。

請繼續往下閱讀...

巴薩在歐冠16強賽首回合與里昂戰成0比0平手，14日回到諾坎普主場進行次回合，必須取勝才能晉級，里昂排出「5後衛」陣容極力想封鎖巴薩火力，不過開賽僅17分鐘，蘇亞雷斯(Luis Suarez)就製造了一顆點球，由梅西主罰，這位阿根廷球王踢出「勺子球」替紅藍軍團先馳得點。

第31分鐘，「庫鳥」庫蒂尼奧(Philippe Coutinho)在門前接到蘇亞雷斯的助攻，輕鬆射門破網，巴薩上半場取得2比0領先。里昂在第58分鐘由圖薩爾(Lucas Tousart)扳回一城，取得寶貴的客場進球，提升了團隊士氣，壓力反倒落到巴薩身上，不過梅西第78分鐘再次挺身而出。

▲巴薩梅西。（圖／路透）

面對身旁4名防守球員，還有2名從後方追防，梅西完全展現他「球王」等級的腳法，連續2次扣球假動作，對手誤以為他要用左腳射門，但他晃過2名防守者後，最後以右腳射門破網，將比數改寫為3比1，讓巴薩吃下定心丸。

除了個人單場梅開二度，梅西還在第81分鐘、86分鐘連送2次助攻給後衛皮克(Gerard Pique)和登貝萊(Ousmane Dembele)進球，巴薩終場就以5比1大勝，兩回合總比分5比1順利晉級今年歐冠8強。

梅西的歐冠總進球數也來到108球，僅次於C羅的128球，名列歐冠史上第2。賽後他被問到過去在西甲的頭號勁敵C羅前一天上演帽子戲法，率尤文以總比分3比2逆轉晉級的表現，這位阿根廷球王大方誇讚道，「C羅和尤文的表現令人印象深刻，我原本認為馬競比較強一些，但C羅打進了3球，度過一個非常神奇的夜晚。」

歐冠8強已經全部產生，其中英超占了4隊，分別是曼城、曼聯、熱刺和利物浦，其他4隊則是巴薩、尤文、波爾圖和阿賈克斯，德甲的隊伍則全軍覆沒。

▲巴薩晉級歐冠8強。（圖／路透）