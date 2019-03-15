欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

▲林書豪 。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

來到暴龍前，林書豪為老鷹出賽51場，場均能從板凳貢獻10.7分、2.3籃板和3.5助攻的高效數據，轉戰多倫多後卻一度陷入三分連17投不進的低潮，雖然近4戰手感有回溫跡象，距離「預期中」的表現仍有一段距離，但主帥納斯(Nick Nurse)對他信心十足，「我喜歡林書豪在場上所做的決定，他只是沒能命中足夠的投籃。」

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暴龍在上個月交易大限前，以「5換1」找來灰熊的招牌球星小賈索(Marc Gasol)，補強禁區戰力，並簽下林書豪彌補替補控衛萊特(Delon Wright)被送走的缺口，期望他為第二陣容帶來進攻火力。

但來到多倫多後，林書豪前7戰一度在三分外線連17投落空，被拉上先發對活塞一役，甚至單場8投0中僅得1分。他替暴龍出賽前10場比賽中，有6戰單場正負值為「負」，對火箭一役甚至是慘烈的「-22」，顯見他還在努力與新東家磨合，主帥也直言他在場上太無私，常想太多。

不過納斯仍對林書豪有很高的期待，「我喜歡林書豪在場上所做的決定，他只是沒能命中足夠的投籃。」暴龍主帥說，他認為球員意識到自己扮演的角色是什麼非常重要，兩名新援林書豪和小賈索都還沒打出預期中的表現，但他並不擔心，「他們還在學習，他們的實力就擺在那裡，時間可能會解決這個問題。」

納斯誇讚林書豪很棒，「他還在努力弄清楚我們希望他做的是什麼，他有點起伏不定，他在紐奧良打了一場很棒的比賽，在邁阿密命中了關鍵投籃，他同時也有點掙扎，但他有天賦能為第二陣容帶來我們需要的進攻能量。」