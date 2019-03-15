詹皇抱雷納德咬耳朵「我們再聯絡」　傳可愛參加詹皇的派對

▲詹姆斯賽後擁抱雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前一次湖人在主場迎戰暴龍時，多倫多主將雷納德(Kawhi Leonard)左腳踝傷勢未癒缺陣，無緣對決紫金一哥詹姆斯(LeBron James)，兩人終於在15日正面交鋒，「詹皇」表示和「可愛」交手一直都讓他感到很榮幸，充滿樂趣，賽後他還擁抱了這位2014年總決賽MVP，並說了一句，「我們再聯絡。」引起熱烈討論。

雖然湖人晉級季後賽的希望渺茫，但當家一哥詹姆斯仍希望陣中小將能把握對戰其他季後賽隊伍的機會學習。紫金軍團15日到多倫多踢館，團隊三分手感相當冰冷，合計31投僅7中，全隊僅3人得分上雙，以「詹皇」攻下29分、6助攻和4籃板最為出色，終場以98比111落敗。

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LeBron Threw a Party in Toronto Last Night and Kawhi Leonard Supposedly Attended https://t.co/aYj4k8TV3a pic.twitter.com/GC8GAAVXKv — SportsGossip.com (@sportsgossip) 2019年3月14日

這一戰也是詹姆斯本季首度與改披暴龍戰袍的雷納德交手，「可愛」曾表達希望回到家鄉洛城打球，洛杉磯雙雄湖人和快艇對他都有高度興趣，加上「詹皇」急需一位全明星大咖隊友，兩人的互動格外受到矚目。賽前有八卦網站披露，詹姆斯周三晚間(當地時間)在多倫多舉行了派對，雷納德出現在現場。

▲詹姆斯對決雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

而此役結束後，詹姆斯也與雷納德在場上擁抱致意，還跟對方說，「我們再聯絡。」再次「點燃」湖人將在今年夏天追求這位2屆年度最佳防守球員的傳聞。談到與雷納德在場上對決，「詹皇」顯然很享受在其中，「能和一些最好的球員競爭是很棒的事，雷納德已經在聯盟打滾了好一陣子，和他交手一直都很榮幸，充滿樂趣。」

先前美國《ESPN》曾找聯盟高層做調查，看好快艇在「雷納德爭奪戰」中勝算高過湖人，理由是相較於當詹姆斯的助手，「可愛」可能更想要掌控一支屬於自己的球隊。

《Sporting News》記者迪夫尼(Sean Deveney)近日則報導，一位非暴龍的高層人士認為，湖人已經從「可愛」爭奪戰中出局，「快艇認為如果他們追求雷納德，他們有機會得到他。你們也聽到很多，他還想在西區打球，但真的該給多倫多誇讚，多倫多讓他現在很難做出決定。可能會取決於他們能在季後賽走多遠，或他們距離總冠軍還有多遠。」

▲詹姆斯對決雷納德。（圖／達志影像／美聯社）