詹皇抱雷納德咬耳朵「我們再聯絡」　傳可愛參加詹皇的派對

記者游郁香/綜合報導

前一次湖人在主場迎戰暴龍時,多倫多主將雷納德(Kawhi Leonard)左腳踝傷勢未癒缺陣,無緣對決紫金一哥詹姆斯(LeBron James),兩人終於在15日正面交鋒,「詹皇」表示和「可愛」交手一直都讓他感到很榮幸,充滿樂趣,賽後他還擁抱了這位2014年總決賽MVP,並說了一句,「我們再聯絡。」引起熱烈討論。

雖然湖人晉級季後賽的希望渺茫,但當家一哥詹姆斯仍希望陣中小將能把握對戰其他季後賽隊伍的機會學習。紫金軍團15日到多倫多踢館,團隊三分手感相當冰冷,合計31投僅7中,全隊僅3人得分上雙,以「詹皇」攻下29分、6助攻和4籃板最為出色,終場以98比111落敗。

