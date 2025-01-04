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「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，日本監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本隊總教練井端弘和日前接受媒體專訪，回顧去年12強賽決賽不敵中華隊，他坦言儘管球隊一路全勝挺進冠軍戰，但最後一戰時球員心態過於保守，反觀台灣隊展現強大的挑戰者精神。雖然賽後一度考慮請辭，但考量年輕選手培養計畫的延續性，最終決定接受續任邀請。

回顧12強賽表現，井端表示，「無論是野手還是投手都發揮了應有的實力。在連續比賽的艱難情況下，投手們也有很好的表現，打線除了決賽外都很活躍，得分能力也不錯。」

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談到需改進之處，他坦言，「如果最後一戰贏不了，即便之前全勝也沒有意義。無論是團隊還是個人，如果能在決賽時更加振奮士氣，結果可能就不同了。這一點台灣做得比我們好。」

對於未能衛冕後仍續任總教練一事，井端透露，「原本是按賽事簽約，本想著輸了就辭職。收到（續任）請求後經過深思熟慮，考慮到我們剛推出起用年輕選手的方針，選手們也都充滿幹勁，如果馬上辭職導致方針改變，對他們也不太好。」

對於戰術安排的批評，他坦白說，「雖然沒看到所有批評，但輸球後會有這種情況我很清楚。如果贏了可能就不一樣了。關鍵是在哪個階段輸球。或許在預賽輸球，最後能贏得冠軍會更好。決賽輸球代表我們還有不足之處。日本雖然打進決賽全勝，但我們應該要保持挑戰者的心態。嘴上說是挑戰者，但決賽時卻變得被動。」

「如果比賽開始前能有更好的激勵方式就好了。」井端直言，「老實說，因為一直保持全勝，選手們確實有些僵硬。那是和台灣的第三次交手，我們從一開始就較為被動，而對方則帶著強烈的挑戰者精神而來。」

關鍵字： 日本隊中華隊12強賽井端弘和挑戰者精神

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