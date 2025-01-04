高中木聯／打電話給教頭自薦入隊　東體高一方品嚴扛3番有旅外夢

▲東體方品嚴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

東大體中高一生方品嚴初生之犢不畏虎，4日木棒聯賽扛中心打線，排第3棒首打席就擊出二壘安打，單場雙安。他從小就有旅外夢，甚至在國三迷茫時，主動打電話給東體總教練陳峰岳，自我推薦參加測試會，來到東體追棒球夢。

首戰扛第9棒擊出長打，第二戰對高苑工商被排在第3棒，首局擊出二壘安打，隊友跑回本壘時遭觸殺少賺一分打點。第二打席又擊出平飛安打，可惜留下殘壘，雖然兩支安打與勝負無關，仍相當吸睛。

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方品嚴說：「很感謝教練給我機會。今天狀況不錯，看到自己排第三棒，當下滿驚訝的，有點緊張也有點壓力，但第一個打席打安打之後，就放輕鬆了。」在木聯之前，他僅參加過紅葉盃、桃園盃，不過國中練習時就有打木棒的經驗。

陳峰岳透露：「方品嚴滿有天分的，是比賽型選手，場面越大表現越好，在同齡選手中，球棒控制力不錯。他會成為體中未來中心棒次的重點培養人選，希望可以提升長程砲火，未來性值得期待。」

「他是很特別的選手。」陳峰岳提到接到方品嚴的來電，對方詢問後用LINE傳送身高體重及影片給他，主動表示要參加測試會。畢業於鶴聲國中的方品嚴說：「聽一些教過我的教練說，東體培養打者很不錯，我想要來東體追夢，追我的棒球夢。手機滑到東體測試會資訊時，看到就馬上打給教練了。國三時滿迷惘的，沒有高中要我，很想來東體，最後測試表現很好。」

還在追夢的過程中，方品嚴說：「現在才高一而已，從小時候就很想旅外，想去國外打球，覺得出國很酷。」