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大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

▲▼ 金慧成 。（圖／道奇官方IG）

▲金慧成 。（圖／道奇官方IG）

記者王真魚／綜合報導

韓國職棒起亞英雄隊的金慧成於台灣時間1月4日，在入札制度（Posting System）期限截止前成功與洛杉磯道奇隊簽約。雙方簽訂為期3年的合約，總值1250萬美元（約約4.1億臺幣），附帶2028年與2029年的球隊選擇權。值得注意的是，這次談判中，大谷翔平扮演了重要角色。

據美國媒體《Dodgers Nation》卡姆拉斯（Noah Camras）報導，多家韓國媒體指出，大谷翔平曾在洛杉磯與金慧成會面，並在自由市場的選擇過程中給予他不少建議。「道奇的超級巨星大谷似乎在招募金慧成的過程中發揮了一些作用。最終，金慧成略微讓步薪資，決定加盟道奇。」

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25歲的金慧成被譽為「韓國的天才選手」，他在2023年KBO賽季繳出打擊率.326、11支全壘打、75分打點與30次盜壘的亮眼成績，具備全能內野手的身手，並於2021年以46次盜壘拿下盜壘王。這筆在截止日前完成的壓哨補強，為道奇隊的世界大賽連霸目標注入了新戰力。

消息一出，引發球迷熱烈討論，紛紛盛讚大谷的招募影響力：「大谷翔平真是魔法師！」「他不僅是道奇的招募高手，還是完美的球隊代言人！」「大谷真是個好人！」「讓他當球隊總經理吧！」「現在就為他立雕像！」「大谷又完成了一件大事！」「他是史上最偉大的道奇戰士！」

▲▼日籍球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

據《MLB Network》記者海曼（John Heyman）透露，金慧成的3年合約包含保證金額1250萬美元，此外，2028年與2029年的球隊選擇權若被執行，合約總值可延長至2200萬美元。

金慧成的加入，讓道奇的內野陣容更加多元化。現有的二游防線包括貝茲（Mookie Betts）、艾德曼（Tommy Edman）、拉克斯（Gavin Lux）以及老將羅哈斯（Miguel Rojas）。

外媒指出，儘管貝茲被認為將重回內野，艾德曼則會移至中外野，但金慧成的到來可能改變既定佈局。拉克斯可能成為交易籌碼，或者金慧成將以類似金河成在大聯盟首年的角色，作為內外野全能的「超級工具人」，為道奇陣容增添靈活性與深度。

關鍵字： 韓國職棒金慧成洛杉磯道奇大谷翔平內野補強

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