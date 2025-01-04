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高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

▲▼東體李育朋、陳世展。（圖／學生棒聯提供）

▲東體李育朋。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段4日賽事，東大體中派出兩大高三投手李育朋、陳世展輪番上陣，聯手以1比0完封高苑工商。今年將從高中畢業的李育朋正在考慮升學或選秀之路，希望能提升控球與球速。

東體與高苑上演投手戰，東體派出左投李育朋掛帥先發，主投5.1局，被敲4支安打，奪3次三振，無失分。5局上被敲安打後換上U18國手陳世展，後援2.2局被敲1支安打，無失分。

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東體首局靠著保送上壘，隨後高一就擔任第3棒的方品嚴擊出二壘安打，不過跑者在本壘前遭觸殺。2局下兩次保送後把握機會，利用對方暴投得分。高苑先發投手傅振閎投5局僅失這1分種下敗因，賴柏倫後援1局演出3上3下。

東體總教練陳峰岳表示，原本就設定李育朋先發，陳世展前一天後援測試投手丘，這場有狀況時就交給他。高苑在這一組也是很強的對手，這一勝帶來安定感，大家表現很棒，尤其是守備部分，高苑打者擊出強勁的飛球都有接殺。

李育朋沉寂一段時間後擔任先發，期待他把握高三最後一次木聯賽。陳峰岳說：「這一場比賽符合他的水準，希望他能在水準之上。」李育朋表示：「這場表現滿好的，要調整的是控球，有時候會偏掉。壘上有跑者時，隊友都會把聲音喊出來。」在低比分的比賽難免有壓力，他也坦言：「在壓力中成長，不要畏懼，要勇敢面對。」

李育朋也為自己設下球速目標，曾達到142公里，希望能提升到145公里。談到畢業後規劃，他說：「選秀跟大學都有在考慮，要進步的是控球與球速。」

▲▼東體李育朋、陳世展。（圖／學生棒聯提供）

▲東體陳世展。（圖／學生棒聯提供）

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