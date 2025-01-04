運動雲

>

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

▲陳子豪加盟味全龍的官方影片，新版應援曲出現在21分30秒。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒今年的休賽季話題不斷！尤其是前中信兄弟球員陳子豪轉隊所造成應援曲是否轉讓給味全龍隊使用？初步了解「炸裂曲」將會留在中信兄弟，因此陳子豪將會有一首新的應援曲，而這首應援曲其實在3日記者會當中已經悄悄出現，知情人士表示這是「記者會小彩蛋」。

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪,魏應充。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朱育賢跟陳子豪加盟味全龍記者會。（圖／記者黃克翔攝）

陳子豪「炸裂應援曲」應該確定不會隨著轉隊後來到味全龍，因此味全龍跟陳子豪也進行新的應援曲挑選，歷經幾天的挑選與製作，據了解新的應援曲已經完成，曲風為搖滾曲風，風格應該還是保有原來「陳子豪」重砲味道，而記者也獨家掌握其實在3日記者會的時候，這首新應援歌已經悄然登場，為記者會的「小彩蛋」。

雖然味全龍球團在記者會當中，並未公開說明，不過在記者會直播過程當中，也有耳朵非常利的球迷發現，紛紛留言「新應援曲」，至於這個彩蛋在哪裡，就讓球迷自己再回去看看重播記者會片段來找尋。

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪,魏應充。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子豪跟魏應充。（圖／記者黃克翔攝）

陳子豪過去讓人耳熟能詳的應援曲，並沒有一起帶到味全，味全領隊丁仲緯表示，「有跟陳子豪討論全新應援曲的形式，弄了蠻多風格讓他選擇，看有沒有要調整，他選擇比較輕快有氣勢，但可能還會有些調整，目前感受都蠻好的，希望開季能給球迷不同的感受。」至於炸裂舞的手勢是否沿用，丁仲緯則說，「還需要再討論」。

關鍵字： 中華職棒陳子豪應援曲味全龍轉隊炸裂舞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

林張子俊強壓嘉大　感謝學長李斯特「情蒐」

林張子俊強壓嘉大　感謝學長李斯特「情蒐」

大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

台體「金控大戰」力克中信　洪晨勛6.1局好投奪首勝

台體「金控大戰」力克中信　洪晨勛6.1局好投奪首勝

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

熱門新聞

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平神助攻！金慧成加盟道奇

2獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋

3沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

4驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰傷退

5美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

最新新聞

1威金斯末節飆15分　雷霆勇奪14連勝

2魔術大鎖薩格斯無碰撞倒地　坐輪椅退場

3練投手骨折！　火箭新星缺陣4至8周

4統一獅全員體檢　備戰全新球季

5社區新社何梓揚投出一片天

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366