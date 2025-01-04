獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

▲陳子豪加盟味全龍的官方影片，新版應援曲出現在21分30秒。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒今年的休賽季話題不斷！尤其是前中信兄弟球員陳子豪轉隊所造成應援曲是否轉讓給味全龍隊使用？初步了解「炸裂曲」將會留在中信兄弟，因此陳子豪將會有一首新的應援曲，而這首應援曲其實在3日記者會當中已經悄悄出現，知情人士表示這是「記者會小彩蛋」。





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▲朱育賢跟陳子豪加盟味全龍記者會。（圖／記者黃克翔攝）

陳子豪「炸裂應援曲」應該確定不會隨著轉隊後來到味全龍，因此味全龍跟陳子豪也進行新的應援曲挑選，歷經幾天的挑選與製作，據了解新的應援曲已經完成，曲風為搖滾曲風，風格應該還是保有原來「陳子豪」重砲味道，而記者也獨家掌握其實在3日記者會的時候，這首新應援歌已經悄然登場，為記者會的「小彩蛋」。

雖然味全龍球團在記者會當中，並未公開說明，不過在記者會直播過程當中，也有耳朵非常利的球迷發現，紛紛留言「新應援曲」，至於這個彩蛋在哪裡，就讓球迷自己再回去看看重播記者會片段來找尋。

▲陳子豪跟魏應充。（圖／記者黃克翔攝）

陳子豪過去讓人耳熟能詳的應援曲，並沒有一起帶到味全，味全領隊丁仲緯表示，「有跟陳子豪討論全新應援曲的形式，弄了蠻多風格讓他選擇，看有沒有要調整，他選擇比較輕快有氣勢，但可能還會有些調整，目前感受都蠻好的，希望開季能給球迷不同的感受。」至於炸裂舞的手勢是否沿用，丁仲緯則說，「還需要再討論」。