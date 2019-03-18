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林書豪連2場先發僅拿3分　雷納德飆33+10暴龍惜敗活塞

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▲暴龍雷納德、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍惜敗活塞。（合成圖／CFP、達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍18日到汽車城踢館，林書豪連2場代替左腳踝扭傷的羅瑞(Kyle Lowry)先發，後場重要替補范弗利特(Fred VanVleet)也在連續傷停了12場後回歸。「豪小子」此役上場17分鐘，僅出手4次創下轉戰北國後的新低，只有3分、3助攻進帳；暴龍當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)則飆出33分、10籃板，最終仍以107比110不敵活塞。

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活塞開賽就在傑克森(Reggie Jackson)與葛瑞芬(Blake Griffin)接連飆進三分之下，拉出一波14比4的猛攻，暴龍靠著雷納德首節最後2分16秒連砍5分，包括一記24呎三分球，追到19比22；首節結束後，暫時以21比25、4分些微落後。連2場登上先發的林書豪，在此節還剩4分05秒被范弗利特替換下場前，錯失了一記上籃和三分球，僅有2次助攻。

活塞替補群在次節開局攜手率隊拉出一波13比6的攻勢，帕楚利亞(Zaza Pachulia)連續在籃下拿下6分，包括一記爆扣，再次將分差擴大到38比27、11分差。暴龍則有替補的鮑威爾(Norman Powell)挺身止血，他完成了一記三分打，並命中一記24呎外線，還助攻范弗利特砍三分球，將落後分數縮小到個位數。

次節最後1分鐘，雷納德連切帶投拿下5分，暴龍在上半場終了前追到47比50「可愛」第3節帶領多倫多展開逆襲，單節連砍13分，包括3顆三分球，與活塞主力控衛傑克森互別苗頭；暴龍一度在范弗利特與射手格林(Danny Green)34秒內連砍2記外線，取得74比66、8分反超。

▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

活塞靠著長人卓拉蒙德(Andre Drummond)不斷站上罰球線搶分，還大秀爆扣，在第3節最後1分26秒追到75比76。暴龍則憑藉阿努諾比(OG Anunoby)此節終了前42.5秒連掃5分，保住了84比78、6分領先。

次節僅打了2分28秒的林書豪，第3節也是直到最後1分26秒才回到場上，沒有出手也沒有任何數據進帳；在暴龍第3節展開反擊的時刻，主帥納斯(Nick Nurse)選擇讓此役回歸的范弗利特留在場上，還未完全熟悉球隊體系的「豪小子」上場時間受到壓縮。

▲暴龍雷納德、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

第3節猛轟37分的暴龍，沒能在決勝節延續這股反超的氣勢，末節開局不到1分半鐘，被帕楚利亞和葛洛維(Langston Galloway)聯手打出一波7比0攻勢，反倒陷入1分落後，兩隊陷入激烈拉鋸，直到終場前1分25秒都還是100比100。

卓拉蒙德最後1分25秒兩罰俱中，隨後又抄走范弗利特的球，傳給艾靈頓(Wayne Ellington)上籃得分，活塞拉開4分領先。儘管雷納德和格林試圖跳出來追分，但活塞主控傑克森關鍵4罰全部命中，取得110比105領先。終場前4.4秒，雷納德補籃得手，將分差縮小到3分，但暴龍沒能再次扭轉戰局，以107比110落敗。

▲暴龍雷納德、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子雷納德活塞葛瑞芬
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