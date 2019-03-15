林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

在2月交易大限前，林書豪的名字不斷出現在傳聞當中，美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)還報導，他的合約將到期加上打得很出色，聯盟各隊對他的興趣持續蔓延，但老鷹最終並沒有交易他，而是選擇買斷放人；有球迷對此感到很困惑，在《The Athletic》的Q&A活動提問，為何「豪小子」換不到一個受保護的次輪選秀權？

林書豪上半季從老鷹板凳崛起，他在亞特蘭大出賽51場，場均能攻得10.7分、2.3籃板和3.5助攻的高效數據，美國《雅虎體育》記者史密斯曾在1月報導，聯盟各隊對「豪小子」的興趣持續蔓延，對進入重建的老鷹來說，這位擁有9年NBA資歷的控衛是很不錯的交易籌碼。

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「1380萬美金的到期合約，又打得很出色，是一位具有經驗的資深控衛，老鷹應該能用他換來不錯的資產。沒什麼好驚訝的，但對正在重建的老鷹來說，他是一個不錯的交易籌碼。」但林書豪最終並沒有在2月交易截止日前被送走，而是透過雙方協議買斷的方式離隊，再與東區強權暴龍重新簽下等值合約。

▲林書豪被買斷後加入暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

有一名叫做艾瑞克(Eric W)的球迷近日在《The Athletic》的Q&A活動中提問，他不懂為何老鷹不能透過交易林書豪換取一枚受保護的次輪選秀權，「為何老鷹換不到任何東西？你認為一位合約將到期的優質替補控衛，不足以換得任何東西嗎？」

對此《The Athletic》記者克許納(Chris Kirschner)回答道，「你看過林書豪在多倫多的表現了嗎？他並沒有那麼『優質』。記著，NBA的交易必須建立在兩隊薪資對等上，並沒有很多球隊能接受林書豪的合約，老鷹也很難得到回報；但確實老鷹也對那些對林書豪提出報價的隊伍給出的條件沒興趣。」

▲林書豪(左)與小賈索(右) 。（圖／達志影像／美聯社）