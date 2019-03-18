恩比德砍40+15率費城鎖定季後賽　毀了字母哥52+16生涯之夜

▲七六人恩比德(右)。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

七六人18日作客全聯盟主場戰績最佳的公鹿，「大帝」恩比德(Joel Embiid)飆出40分、15籃板和6助攻，率費城從開賽就一路壓制東區龍頭，儘管公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)迎來了紀錄之夜，以26投15中砍下生涯新高52分、16籃板和7助攻，七六人終場仍以130比125取勝，以45勝25敗鎖定季後賽席次。

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費城與公鹿陣中兩大明星長人恩比德和「字母哥」，在18日對決時同場上演瘋狂的飆分秀，兩人皆奮戰了36分鐘，「大帝」以31投15中掃下40分、15籃板和6助攻，外帶3抄截、1火鍋，另貢獻4顆三分球，費城在次節最後4分38秒就拉開14分領先。

公鹿則一路在七六人背後苦追，「字母哥」決勝節猛飆18分、3助攻，一度在最後14.4秒追到120比124，隨後羅培茲(Brook Lopez)也砍進一顆29呎三分球，再將分差縮小到3分，但關鍵時刻「大帝」兩罰俱中穩住了勝果，儘管「字母哥」終場前1.2秒上演爆扣，個人得分來到52分，費城最終仍以130比125收下4連勝。

費城擊敗了目前聯盟戰績最佳的公鹿，取得45勝25敗，正式鎖定季後賽席次，成為東區第3支、全聯盟第4支取得今年季後賽資格的隊伍；前3支確定晉級的球隊分別是東區前2名的公鹿、暴龍和西區龍頭勇士。

▲公鹿字母哥安戴托昆波(中)。（圖／路透）

公鹿最近折損了2016-17賽季「新人王」布洛格登(Malcom Brogdon)，他因右腳足底筋膜撕裂，預計至少得休養6至8周，季後賽首輪將無法出賽，「字母哥」不諱言在這場比賽就感受到少了這名隊友是很大的損失，呼籲其他人站出來。

「字母哥」此役以26投15中狂飆個人生涯新高的52分、16籃板和7助攻，外帶2抄截、1火鍋，三分球8投3中，他成為本季第11位單場得分突破50大關的球員。他是過去35年來，第6位單場至少攻得50分、15籃板和5助攻的球員，也是現役第4位拿下此數據，前3位分別是火箭一哥哈登(James Harden)、明星長人戴維斯(Anthony Davis)和雷霆頭牌衛斯布魯克(Russell Westbrook)。

▲公鹿字母哥安戴托昆波(左)。（圖／路透）