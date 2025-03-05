猛登隊內藥檢驗出大麻遭兄弟解約　尚未註冊聯盟但轉隊機會渺茫

▲中信兄弟洋將猛登。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今日正式宣布與外籍球員猛登終止合約。根據球團發布的聲明，猛登在團隊春訓內部藥檢中未能通過球團標準，依照隊規從嚴處理。

據了解，猛登在國外接觸大麻，返台體檢時被驗出超過檢驗標準的陽性反應。雖然球團在聲明中未明確提及大麻，但消息已被媒體披露。

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兄弟僅在聲明中指出，猛登在團隊春訓內部藥檢中，並未通過球團標準，依照隊規從嚴處理，在今天確定與猛登終止合約，「謝謝猛登去年球季為中信兄弟團隊的努力，也祝福猛登未來棒球生涯一路順遂。」

由於猛登尚未完成聯盟註冊手續，嚴格來說他並未受到聯盟的「永不錄用」處分。依照規定，若球員尚未登錄，且之後能通過聯盟藥檢，理論上仍可繼續出賽。

然而，在台灣現有社會風氣下，即使沒有被聯盟正式列為永不錄用人員，猛登被驗出大麻成分的消息已經曝光，轉往其他球隊發展可能有難度。

值得注意的是，兄弟是在內部藥檢中發現問題並主動依隊規嚴格處理，而非等待聯盟藥檢。這顯示了球團對於違禁藥物的零容忍態度，同時也為猛登留下了一線轉往他處發展的可能性。

也有消息指出，有其他球團對猛登表達網羅意願，但外界已經知道他是被驗出大麻，考慮到台灣對藥物使用的嚴格態度，猛登在台灣職棒的前景已經蒙上陰影，要轉隊可能有難度。