林昱珉響尾蛇新秀排名第11！變速球獲高分評價

▲世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網《MLB Pipeline》更新各隊2025年農場新秀排名，林昱珉在響尾蛇農場排名第11名。球探特別給予他的變速球60分的高分評價，這也成為他在美國發展職業生涯的最大武器。

球探評分 評分 速球（Fastball） 45 曲球（Curveball） 55 滑球（Slider） 50 變速球（Changeup） 60 卡特球（Cutter） 45 控球（Control） 50 整體評級（Overall） 45

林昱珉在台灣已是國際賽場的明星級投手，曾在2021 年 U-23 世界盃為中華隊投出亮眼表現，隨後於同年12月以52.5 萬美元加盟亞利桑那響尾蛇隊。2023 年冬天，他再度代表中華隊在WBSC世界棒球12強決賽登板，於東京巨蛋面對日本隊繳出4局無失分的表現，展現強大抗壓性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在小聯盟發展方面，林昱珉自加入響尾蛇體系以來，表現穩定。2024年賽季，他在2A阿馬里洛響尾蛇隊（Double-A Amarillo Sod Poodles）投出4.28 ERA，94.2局送出90次三振，並在球季末短暫升上3A雷諾王牌隊（Triple-A Reno Aces） 出賽1場。儘管賽季期間因界外球擊中臉部導致顏面骨折，短暫缺席比賽，但他仍在賽季尾聲回到亞利桑那秋季聯盟（AFL）進行復健登板，隨後參與12強賽，持續累積經驗。

林昱珉的球速並非頂級，四縫線速球與伸卡球均落在 90-92 mph（144-148 km），最快 95-96 mph（153-155 km）。由於速球速度不算突出，他必須依靠不同的變化與控球來迷惑打者，這使得他的投球策略更趨向技術型。

變速球（Changeup，80-82 mph）

這是他的招牌球種，能有效減速並帶有優秀的橫向尾勁，讓右打者難以掌握。

是他面對右打者的主要武器，也是他製造出局數最重要的球種。

曲球（Curveball，75 mph）

旋轉率高，曲度明顯，讓打者難以掌握。

適合作為對抗右打者的第二選擇球種，搭配變速球形成不同層次的變化。

滑球（Slider，79-82 mph）

面對左打者的主要武器，橫向掃掠幅度大，有效對抗左打者。

雖然旋轉率不算頂級，但能與速球形成視覺上的欺騙性。

卡特球（Cutter，88 mph）

這是他近年來新增的球種，主要是為了增加投球武器庫，使打者更難鎖定球路。仍在開發階段，但未來若能穩定運用，將進一步提升對打者的壓制力。

由於速球速度不快，林昱珉需要仰賴控球與邊角攻擊來製造出局數，並且透過不同變化球種的搭配，讓打者難以預測他的投球策略。

林昱珉的控球評價為50分，代表他的穩定性尚可，但仍需持續提升來應對更高層級的打者。他無法依靠速球壓制對手，因此必須將球投向好球帶邊緣，避免失投遭到長打攻擊。

他的投球策略依賴於球種變化與速球混搭，其中變速球與曲球主要用於對抗右打者。滑球與卡特球則是面對左打者的選擇。

雖然他的球速並未達到大聯盟等級的強勢水準，但透過優異的變化球深度與穩定的控球，仍然具備作為先發投手的可能性。