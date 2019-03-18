多倫多前主帥凱西的復仇！　本季率活塞3連勝橫掃暴龍

▲活塞本季橫掃暴龍。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

過去5季率暴龍4度登上東區龍頭的主帥凱西(Dwane Casey)，上季更帶隊豪取59勝，寫下隊史最佳紀錄，無奈季後賽又倒在詹姆斯(LeBron James)手上，因而遭到開除，不過他很快就與活塞簽下5年合約，本季他碰上前東家暴龍，以3戰全勝之姿橫掃復仇，但他不希望外界將焦點放自己身上，強調是子弟兵的好表現才有如此的成績。

凱西2011年接掌暴龍兵符，前2季球隊都沒打入季後賽，但接下來5季皆搶下季後賽門票，執教7年繳出320勝238負的成績單，上季更帶領多倫多創下隊史最佳的單季59勝；無奈季後賽次輪碰上「剋星」詹姆斯領軍的騎士，遭4場橫掃出局，這位名教頭也因此丟掉飯碗，而曾公開發聲力挺他的愛徒迪羅臣(DeMar DeRozan)也在夏天被閃電交易到馬刺。

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▲前暴龍主帥、現任活塞教頭凱西。（圖／達志影像／美聯社）

凱西去年6月轉任活塞教頭，還得到NBA「年度最佳教練」，他曾在頒獎典禮上坦言，得到相信自己的老闆很重要，在被暴龍開除時，他曾懷疑自己。他所帶領的活塞，在明星周過後13戰拿下10勝，暫以36勝33敗排在東區第6，18日在底特律主場碰上高居分區第2的暴龍，以110比107險勝。

活塞本季3度與暴龍交手都順利取勝，第一次在多倫多主場以106比104險勝2分，第2次雙方打入延長賽，以112比107贏球。完成了本季3連勝橫掃前東家暴龍，凱西賽後低調表示，「這不是關於我，而是關於這些球員，他們和一支很棒的球隊打了3場比賽，是他們在場上奮戰贏下這些比賽。」

凱西也說，「我們3度擊敗了東區第2的球隊，但如果我們無法在剩下賽季的每一場都打出這種表現的話，這將沒有任何意義。」

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）