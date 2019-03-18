暴龍主帥不排除拉范弗利特上先發　林書豪難忘曾被他砍30分

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然暴龍18日以107比110不敵活塞，但主帥納斯(Nick Nurse)對替補後衛范弗利特(Fred VanVleet)回歸首戰的表現很滿意，不排除將他拉上先發。這位25歲控衛此役以10投6中貢獻了17分，先前林書豪曾在格林(Danny Green)的節目上表示，自己很欣賞范弗利特，「他曾在我們頭上砍下30分，我當時就覺得，『呦，這傢伙可以！』」

暴龍18日在客場敗給活塞，近7戰輸了4場，但主帥納斯仍在這場比賽看到「值得開心」的事，「范弗利特的表現很棒，我們可以把他拉進先發，只是我們需要有人能從第二陣容中挺身而出。」

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笑說要把缺陣期間的比賽都「打回來」的范弗利特，休戰12場回到場上迅速找回了狀態，甚至上半場的出賽時間就比先發的林書豪還要多打了3分鐘，下半場更直接取代「豪小子」成為場上的主控，復出首戰就打了31分鐘，10投6中砍下17分、4助攻和1籃板，三分球更是5投4中。

原本因為主控羅瑞(Kyle Lowry)受傷得以連2場登上先發的林書豪，則在前2節3投0中，進攻端持續迷失之下，下半場遭到邊緣化。雖然有不少人都將范弗利特當成是這位台裔控衛的「競爭對手」，但「豪小子」日前在隊友格林的播客節目上曾表示，他很期待和恢復健康的范弗利特一起打球。

▲范弗利特。（圖／CFP）

林書豪說，「我生涯的大部分時間都打2號位，大學時期我都是2號位。所以我很期待在范弗利特恢復健康後，和他一起打球，因為我很欣賞他的比賽。他曾在我們頭上砍下30分，我當時就覺得，『呦，這傢伙可以！』」

林書豪所指的，是今年2月8日，暴龍在當時他效力的東家老鷹主場，以119比101血洗亞特蘭大，范弗利特該役上場37分鐘就掃下30分、5籃板和6助攻。

林書豪當時樂觀預估，主控羅瑞、射手格林、范弗利特、鮑威爾(Norman Powell)和他自己可以互相輪替，「這樣一來1、2、3號位都可以互換，讓我們可以嘗試各種進攻組織，不管是得分、替隊友創造機會、滲透禁區或找到有空檔的夥伴。」不過他得儘快找回狀態，才可以確保自己能進入球隊季後賽固定的輪替陣容。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）