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哈登忍頸傷4年來首度「0罰球」　火箭飆21記外線刷新一紀錄

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▲火箭一哥哈登 。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)「買犯」功力一流，本季至今已在罰球線出手735次，傲視全聯盟，但18日對灰狼一役，他罕見單場沒得到任何罰球，他前一次在例行賽「零罰球」得追溯到2015年1月3日作客鵜鶘，不過他仍攻下20分、10助攻，與砍下25分、10助攻和7籃板的保羅(Chris Paul)攜手率隊以117比102取勝。

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火箭的9連勝上周遭衛冕軍勇士終結，對上西區爐主太陽也僅險勝6分，18日繼續在豐田中心面對灰狼來犯，上半場打完只取得1分領先，直到第3節才徹底甩開對手，射手戈登(Eric Gordon)開局連飆兩記外線，隨後哈登和保羅也加入砍三分的行列，全隊單節三分18投10中，狂轟了43分拉開93比78、15分差距。

前一場輪休的後場指揮官保羅，此役展現極高效率，上場29分鐘，以12投8中砍下25分、10助攻和7籃板，外帶1抄截，三分球更是7投6中，單場正負值達到「+26」，而一哥哈登雖然持續受到頸部傷勢困擾，仍貢獻20分、10助攻和2籃板，包辦4顆三分球，攜手率隊以15分差力克灰狼。

▲火箭一哥哈登 。（圖／路透）

值得一提的是，哈登此役沒有得到任何罰球機會，他本季已在罰球線出手735次，高居聯盟第1，第2名的「字母哥」也比他少了整整124次。據美國《ESPN》記者麥克馬翰(Tim MacMahon)統計，這是「大鬍子」繼2015年1月3日對鵜鶘後，首度在例行賽單場沒得到任何一次罰球機會。

對此哈登不以為意，「我們贏了，這一點都不重要。」至於被問到頸部傷勢狀況，他也不願多談，「我沒事的。」

這一戰火箭團隊三分球合計50投21中，這是他們本季第13度單場至少命中20顆三分同時將單場至少出手40次三分球的紀錄推進到第53場，從2016-17賽季開始，火箭每季都在刷新此紀錄。

▲火箭一哥哈登 。（圖／路透）

關鍵字： 火箭哈登保羅灰狼大鬍子
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