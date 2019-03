詹皇最後一擊挨鍋1分輸尼克　末節狂打11鐵遭砍特狂酸

▲湖人一哥詹姆斯遭漢佐尼封阻。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

湖人18日作客麥迪遜花園廣場,最後2分鐘還保有7分領先,未料隨後被尼克打出8比0反擊,加上一哥詹姆斯(LeBron James)終場前2.3秒被蓋了一記火鍋,錯失絕殺機會,反以123比124落敗。賽後從大蘋果轉戰拓荒者的中鋒坎特(Enes Kanter),在推特上以「詹皇」常自我激勵的一句話「為了成就偉大而努力」,加上笑哭的表情嘲諷紫金一哥。

儘管湖人幾乎篤定將連6季無緣季後賽,一哥詹姆斯仍持續上場拚戰,18日到麥迪遜花園廣場踢館,他甚至打滿了末節,但整節15投僅4中,狂打了11鐵,這是他16年生涯錯失最多投籃的「一節」。

比賽最後3分44秒,湖人還保有11分領先,卻被東區爐主尼克拉出一波13比1反擊,紫金軍團這段期間6投0中,其中4次都是由詹姆斯出手。在穆迪耶(Emmanuel Mudiay)終場前22.3秒兩罰俱中,幫助尼克取得1分反超後,「詹皇」帶球切到禁區想拋進能絕殺對手的二分,最後卻以被漢佐尼(Mario Hezonja)蓋火鍋收尾,只能無奈看著湖人以123比124飲恨,本季2度對上尼克都輸球。

Super MARIO with the BLOCK and the STARE on Lebron Jamespic.twitter.com/N7C5OFfKzi