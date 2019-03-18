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詹皇最後一擊挨鍋1分輸尼克　末節狂打11鐵遭砍特狂酸

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▲湖人一哥詹姆斯。（圖／路透）

▲湖人一哥詹姆斯遭漢佐尼封阻。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人18日作客麥迪遜花園廣場，最後2分鐘還保有7分領先，未料隨後被尼克打出8比0反擊，加上一哥詹姆斯(LeBron James)終場前2.3秒被蓋了一記火鍋，錯失絕殺機會，反以123比124落敗。賽後從大蘋果轉戰拓荒者的中鋒坎特(Enes Kanter)，在推特上以「詹皇」常自我激勵的一句話「為了成就偉大而努力」，加上笑哭的表情嘲諷紫金一哥。

儘管湖人幾乎篤定將連6季無緣季後賽，一哥詹姆斯仍持續上場拚戰，18日到麥迪遜花園廣場踢館，他甚至打滿了末節，但整節15投僅4中，狂打了11鐵，這是他16年生涯錯失最多投籃的「一節」。

比賽最後3分44秒，湖人還保有11分領先，卻被東區爐主尼克拉出一波13比1反擊，紫金軍團這段期間6投0中，其中4次都是由詹姆斯出手。在穆迪耶(Emmanuel Mudiay)終場前22.3秒兩罰俱中，幫助尼克取得1分反超後，「詹皇」帶球切到禁區想拋進能絕殺對手的二分，最後卻以被漢佐尼(Mario Hezonja)蓋火鍋收尾，只能無奈看著湖人以123比124飲恨，本季2度對上尼克都輸球。

賽後詹姆斯坦言，「我們沒能終結比賽讓我感到苦惱，身為一位競爭者，我沒有在最後時刻有足夠的貢獻，甚至沒能把球投進籃框讓我很困擾。」雖然「詹皇」攻下全場最高的33分、8助攻和6籃板，但三分球6投全部落空，單場錯失了15記投籃，有11記都集中在決勝節。

詹姆斯末節「落漆」的表現，遭季中離開尼克轉戰拓荒者的中鋒坎特嘲諷，這位土耳其長人在個人推特寫道，「為了成就偉大而努力」，後面加上笑哭的表情，由於這句話是詹姆斯常拿來激勵自己的話，這則發文被認為是在諷刺湖人一哥，有大蘋果的球迷因此打趣誇讚坎特，「一日尼克球員，終身尼克人。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／路透）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇尼克坎特
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