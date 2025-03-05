中華隊WBC殘酷賽程　C組不只大谷翔平！澳洲捷克都有大魔王

記者劉邠如／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊將與日本、韓國、澳洲、捷克同組，被認為是挑戰極高的小組戰局。資深球評許峰賓分析，這屆中華隊將更強大，但擁有大谷翔平、佐佐木朗希等多位MLB球星的復仇者日本隊，一定會「傾巢而出」，因此中華隊要拚晉級，「至少要有3勝才有機會」。



▲中華隊將在經典賽對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

面對WBC經典賽強敵環伺，許峰賓認為，這屆中華隊將更強大，因為屆時一定會是12強表現優異的球員，加上WBC資格賽的優秀選手，還有未參加資格賽的旅外球員共同組成。他認為這些旅外選手的回歸，對球隊實力有極大幫助。

但去年在12強冠軍賽敗給中華隊的日本隊，這次勢必會「傾巢而出」，許峰賓認為「日本隊將帶著復仇者的心態，全力爭勝！」況且大谷翔平已經表示，如果能夠接受徵召，他會視為榮幸。此外，日本隊還有達比修有、山本由伸、佐佐木朗希等王牌投手，讓中華隊面臨嚴峻挑戰。

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▲中華隊將在經典賽C組中面對嚴峻考驗。（圖／記者李毓康攝）

許峰賓強調：「對我們來講，不管遇到哪一位投手，他們幾乎每一個都是大魔王等級的。」況且日本隊目標一定是小組全勝，因此中華隊必須在對戰韓國、澳洲、捷克時搶下關鍵勝場，而且「至少應該要有3勝才有機會晉級。」

許峰賓進一步分析，WBC的國家隊組成方式不同於一般國際賽，「許多球隊可能是由準大聯盟選手組成，澳洲甚至有2024年MLB選秀狀元。」即便是捷克，也可以徵召到很多小聯盟選手，甚至大聯盟的選手，這使得各隊戰力更難評估。他因此認為，接下來這一年「情蒐對我們來講非常重要。我們要提早知道對手是誰，才能擬定應對策略！」