柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士19日作客聖城，迎回右腳踝扭傷連休2場的杜蘭特(Kevin Durant)，但從開賽就一路在馬刺背後追趕，一哥柯瑞(Stephen Curry)單場飆進6顆三分球，包括首節終了前0.2秒，直接從「後場」三分線附近出手，命中一顆比「Logo shot」更不可思議的61呎外線，單場貢獻25分、8助攻和7籃板，最後仍沒能率隊逆轉，以105比111落敗，黑衫軍則迎來了9連勝。

因為右腳踝扭傷，連續休戰2場的杜蘭特，此役回歸先發陣容，但5巨頭中出現另一名傷兵，卡森斯(DeMarcus Cousins)傳出右腳痠痛，被列入每日觀察名單，由先前才回鍋的7呎長人柏加特(Andrew Bogut)頂替先發位置。

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STEPHEN CURRY #BeforeTheLight pic.twitter.com/6ap0vsgq0z — Golden State Warriors (@warriors) 2019年3月19日

前役砍了33分的勇士一哥柯瑞，首節最後0.2秒投進一顆比「Logo shot」更不可思議的投籃，他從「後場」三分線附近出手，球越過半場打板破網，美國《ESPN》上顯示，這記投籃達到61呎，這是「咖哩」生涯首度在例行賽砍進60呎投籃，同時是第3度命中超過50呎的三分球。

柯瑞這記「不科學」的超遠三分彈，讓勇士與馬刺在首節結束前戰成25平。但灣區大軍次節遭黑衫軍幾名主將迪羅臣(DeMar DeRozan)、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)聯手砲轟，單節被打出33對22的攻勢，陷入47比58、11分落後。

▲馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

勇士第3節展開反擊，杜蘭特連3記急停跳投命中，「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)則在外線開火，將分差縮小到個位數。此節最後2分57秒，柯瑞跳出來連飆3顆三分彈，一人掃下11分，率衛冕軍追到78比82。

不過馬刺中鋒伯爾特爾(Jakob Poeltl)末節開局連續在籃下得手，又將領先擴大到8分；隨後換「浪花弟」湯普森挺身追分，他在1分01秒內連砍3記外線，在最後7分08秒把分差縮小到5分，但每當勇士將比分追近，黑衫軍就會有主將站出來止血，迪羅臣與艾德里奇隨後連下6分，又將領先擴大到104比95。

最後3分44秒，杜蘭特連砍7分，包括一記爆扣並要到加罰機會，完成三分打，再把比分逼近到102比106。柯瑞雖在終場前1分45秒砍進個人此役第6顆三分球，但最後時刻勇士連續投丟3記投籃，最終仍以105比111敗下陣來。

此役全隊有5人得分上雙的馬刺，迎來了9連勝，迪羅臣攻下26分、8助攻和9籃板最佳；艾德里奇也拿下23分、13籃板的雙十數據。勇士得分全集中在柯瑞和杜蘭特身上，柯瑞繳出25分、8助攻和7籃板，外帶3抄截；杜蘭特貢獻24分、5籃板。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）