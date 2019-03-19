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林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

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▲林書豪戰尼克。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

暴龍前役作客活塞，林書豪雖連2場登上先發，但整場僅出賽17分鐘、出手4次，下半場更完全被傷癒復出的范弗利特(Fred VanVleet)取代；所幸他隨即在「背靠背」面對尼克時谷底反彈，回到板凳的他不斷突破撕裂對手防線，末節更連砍了13分，包括一顆三分球，並在三分外線造成犯規，隊友西亞卡姆(Pascal Siakam)還在板凳上揮舞毛巾替「豪小子」喝采。

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暴龍19日回到主場面對尼克，迎回了左腳踝扭傷而休了2場的主控羅瑞(Kyle Lowry)，林書豪回到板凳上。前役這位30歲台裔控衛僅出手4次，創下轉戰多倫多以來的新低，打了17分鐘也只有3分進帳，下半場完全邊緣化，顯得有些迷失。不過他仍保持耐心，他前役賽後表示在融入新團隊的過程中，可能會花一些時間。

林書豪說，他期望自己打得更聰明，他也沒有因為狀態起伏不定而失去信心，「我會繼續打出自己的比賽，貢獻自己的所能，我不是來這裡打10場比賽就離開，我會繼續努力，希望我們能在季後賽走得更遠。」

林書豪也在前役跌到谷底後，很快在「背靠背」對上前東家尼克時反彈。雖然他上半場帳面上看起來只靠4罰3中得到3分，但他好幾次突破禁區展現企圖心，首節最後2分41秒，他切到籃下遭試圖上前封阻的7呎1吋菜鳥羅賓森(Mitchell Robinson)「拍倒」在地，站上罰球線兩罰1中，並在此節終了前成功造成艾倫(Kadeem Allen)進攻犯規。

▲林書豪戰尼克。（圖／CFP）

次節最後8分04秒，林書豪換從左側突破遭犯規，這次他把握住兩罰機會。在主控羅瑞於第3節還剩5分15秒痛苦倒地，被迫因右腳踝受傷退場後，「豪小子」繼續嘗試切入，此節最後2分11秒，他突破到籃下拋投得分，最後8.2秒，反手再拋進兩分，手感逐漸復甦。

林書豪末節繼續留在場上，打滿了12分鐘，開局他就在右側45度角砍進個人單場首顆三分，個人得分來到10分。最後7分50秒，他從右側底線切入拋投得手，隨後4次出手命中了3記跳投，越打越有信心；終場前2分32秒還在三分外線要到犯規，3罰2中，個人得分突破20大關。

值得一提的是，末節最後3分52秒他帶球快速推進到前場，隨後急停命中21呎跳投，讓暴龍取得120比82、38分領先，在板凳上休息的隊友西亞卡姆還興奮地揮舞毛巾替他打氣。林書豪此役手感大回溫，單場11投7中攻下全隊最高的20分，這也是他成為暴龍成員後的最高得分，另有3籃板和2助攻。

▲林書豪戰尼克。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
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