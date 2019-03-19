戴資穎穩坐世界球后119周　樂當新品試吃員粉絲抗議「糊掉了」

▲戴資穎樂當新品試吃員。（圖／翻攝自臉書／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

記者游郁香／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一周世界排名，戴資穎穩坐球后位置來到119周，雖然大陸女將陳雨菲因為連奪全英賽和瑞士公開賽冠軍，積分提升到88079分，但與「小戴」的95667分仍有7588分的差距。另外「小戴」近日也首度擔任麥當勞新品試吃員，拿著「培根大麥克」燦笑，但有粉絲抗議那張照片把球后「模糊了」，還引來本尊回應。

雖然戴資穎今年連續在大馬大師賽和全英賽爭冠失利，積分下修至95667分，但她在最新一周世界排名中，仍以7588分的差距領先竄升第2的大陸女將陳雨菲。「小戴」接下來將備戰4月的馬來西亞公開賽和新加坡公開賽。

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身為麥當勞代言人之一的「小戴」，近日首度擔任新品試吃員，她在臉書專頁和個人IG都上傳了一張自己拿著「培根大麥克」的照片，露出燦爛笑容，「第一次當新品試吃員，培根+大麥克 我覺得可以！#TTY已經示範如何用培根大麥克帥起來了！#穎迷粉 換你們試一下囉！#麥當勞 #培根大麥克」

粉絲大讚「小戴」是最佳代言人，但有些人反映，他們最後目光還是停在「小戴」的笑容上，還有死忠粉絲在「小戴」的IG留言抗議，「怎麼把你模糊掉了啦！」引來本尊回應，「這樣才顯得了它的美好。」也有人在臉書上表示，「對焦有事嗎？拍漢堡幹嘛！」

▲粉絲抗議戴資穎被「模糊了」，引來本尊回應。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）