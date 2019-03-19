運動雲

> >

林書豪籃下終結能力與中距離替暴龍加分　防守表現獲官網肯定

ETtoday運動雲

▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪轉戰多倫多已滿1個月，NBA加拿大官網專欄作家拉弗蒂(Scott Rafferty)分析了「豪小子」暴龍生涯前11戰的表現，指出雖然他至今在進攻端仍起伏不定，但他既能切入到籃下取分，又能中距離急停跳投，為暴龍第二陣容帶來活力；另外他為這支東區強權帶來防守強度，成功鎖住綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)便是一例。

相較於本季在老鷹打的51場比賽，場均上場19.7分鐘，就能貢獻10.7分、3.5助攻和2.3籃板，命中率達到4成66，三分命中率3成33，林書豪改披暴龍戰袍後的前11戰，僅有3場得分上雙場，場均上場時間提升到20.6分鐘，得分卻掉到7.8分，平均命中率跌到3成67，三分命中率更是慘淡的1成52。

請繼續往下閱讀...

林書豪前7戰在三分外線連17投不進，在場上的功能大打折扣，雖然他從來就不是球隊的王牌射手，但具有一定的外線能力，讓他可以兼任1、2號位。所幸他在9日對鵜鶘單場砍進兩顆三分彈打破「外線進球荒」，接下來4戰三分合計16投5中。

▲暴龍林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

拉弗蒂指出，相較於傷癒復出的替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)是一位較出色的三分射手，林書豪更擅長在中距離得分，「他靠著中距離急停跳投得到很多分數，同時他是一名優秀的籃下終結者，為暴龍第二陣容帶來本季所缺乏的活力。

雖然進攻端表現並不穩定，但林書豪在場上展現出「多樣性」，拉弗蒂以暴龍上個月25日對魔術的比賽為例，該役進行到末節還剩10分06秒左右，林書豪在外線接到球，他假裝要出手晃過羅斯(Terrence Ross)，吸引葛蘭特(Jerian Grant)補防，對方想避免被這位台裔控衛急停跳投或長驅直入到籃下取分，結果「豪小子」立刻把球傳給旁邊的麥考(Patrick McCaw)，助攻對方命中三分彈。

林書豪仍在持續融入暴龍的體系，但他已經與幾位隊友培養出不錯的默契，前10戰他最常送助攻的對象是擅長底角三分和切入的前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)，禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)則是他的擋拆搭檔。

▲▼暴龍確定晉級季後，林書豪 （圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

拉弗蒂誇讚林書豪在防守端的表現，上個月27日出戰塞爾提克一役，林書豪在與綠衫軍主控厄文對位時，讓對方合計5投僅1中。雖然這並不代表「豪小子」能成為暴龍對付其他王牌控衛的秘密武器，但若是他能每場維持10到15分鐘高水平的防守表現，在季後賽將為暴龍板凳帶來巨大的價值。

拉弗蒂樂觀表示，儘管林書豪在進攻端貢獻度不足，也常面臨投籃失準的窘境，還有失誤太多的問題，但這位擁有9年NBA資歷的後衛已經顯現出，他有能力成為暴龍「預期中」的球員的跡象。

▲林書豪戰尼克。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

推薦閱讀

戴資穎穩坐世界球后119周　樂當新品試吃員粉絲抗議「糊掉了」

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

誤會大了！庫茲馬「一句話」惹議　球迷：你認同交易詹皇？

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

洋基小聯盟約簽明星左投岡薩雷茲　頂替史華連諾受傷

讀者回應

﻿

最新新聞

111歲熱刺小梅西跑步機上展盤球神技

2哈克雷斯用腳阻攻薩波尼斯！

3吳念庭接替4棒敲安　打擊率3成16

4洛磯麥馬漢有望如故事哥般崛起

5南投站領騎衫大亂鬥

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

3林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

4柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

5林書豪對尼克砍20分創轉隊新高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366