林書豪籃下終結能力與中距離替暴龍加分　防守表現獲官網肯定

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪轉戰多倫多已滿1個月，NBA加拿大官網專欄作家拉弗蒂(Scott Rafferty)分析了「豪小子」暴龍生涯前11戰的表現，指出雖然他至今在進攻端仍起伏不定，但他既能切入到籃下取分，又能中距離急停跳投，為暴龍第二陣容帶來活力；另外他為這支東區強權帶來防守強度，成功鎖住綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)便是一例。

相較於本季在老鷹打的51場比賽，場均上場19.7分鐘，就能貢獻10.7分、3.5助攻和2.3籃板，命中率達到4成66，三分命中率3成33，林書豪改披暴龍戰袍後的前11戰，僅有3場得分上雙場，場均上場時間提升到20.6分鐘，得分卻掉到7.8分，平均命中率跌到3成67，三分命中率更是慘淡的1成52。

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林書豪前7戰在三分外線連17投不進，在場上的功能大打折扣，雖然他從來就不是球隊的王牌射手，但具有一定的外線能力，讓他可以兼任1、2號位。所幸他在9日對鵜鶘單場砍進兩顆三分彈打破「外線進球荒」，接下來4戰三分合計16投5中。

▲林書豪。（圖／CFP）

拉弗蒂指出，相較於傷癒復出的替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)是一位較出色的三分射手，林書豪更擅長在中距離得分，「他靠著中距離急停跳投得到很多分數，同時他是一名優秀的籃下終結者，為暴龍第二陣容帶來本季所缺乏的活力。」

雖然進攻端表現並不穩定，但林書豪在場上展現出「多樣性」，拉弗蒂以暴龍上個月25日對魔術的比賽為例，該役進行到末節還剩10分06秒左右，林書豪在外線接到球，他假裝要出手晃過羅斯(Terrence Ross)，吸引葛蘭特(Jerian Grant)補防，對方想避免被這位台裔控衛急停跳投或長驅直入到籃下取分，結果「豪小子」立刻把球傳給旁邊的麥考(Patrick McCaw)，助攻對方命中三分彈。

林書豪仍在持續融入暴龍的體系，但他已經與幾位隊友培養出不錯的默契，前10戰他最常送助攻的對象是擅長底角三分和切入的前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)，禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)則是他的擋拆搭檔。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

拉弗蒂誇讚林書豪在防守端的表現，上個月27日出戰塞爾提克一役，林書豪在與綠衫軍主控厄文對位時，讓對方合計5投僅1中。雖然這並不代表「豪小子」能成為暴龍對付其他王牌控衛的秘密武器，但若是他能每場維持10到15分鐘高水平的防守表現，在季後賽將為暴龍板凳帶來巨大的價值。

拉弗蒂樂觀表示，儘管林書豪在進攻端貢獻度不足，也常面臨投籃失準的窘境，還有失誤太多的問題，但這位擁有9年NBA資歷的後衛已經顯現出，他有能力成為暴龍「預期中」的球員的跡象。

▲林書豪。（圖／CFP）