前役迷失外媒指他沒信心　林書豪爆發終結連3場得分個位數

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

自上個月加盟暴龍，林書豪就一直在找尋「舒服」的出手感覺，9日對鵜鶘一役，他終結了三分連17投不進的低潮，9投6中繳出14分、3助攻的優質表現，但狀態依舊不穩定，18日作客活塞先發上陣，卻僅出手4次得3分；《The Athletic》記者柯林(Eric Koreen)直言「豪小子」信心不足，所幸他很快在「背靠背」出戰尼克時證明自己。

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林書豪轉戰多倫多至今，已經打了13場比賽，暴龍主帥給他很大的自由發揮空間，允許他在場上自己喊戰術，更鼓勵他放膽投，但要在季中融入團隊並沒有想像中容易，他的狀態起起伏伏。

納斯(Nick Nurse)上周曾表示，林書豪還在努力弄清楚球隊希望他做的是什麼，「他有點起伏不定，他在紐奧良打了一場很棒的比賽，在邁阿密命中了關鍵投籃，他同時也有點掙扎，但他有天賦能為第二陣容帶來我們需要的進攻能量。」

前12戰中，林書豪表現最出色的一場比賽，是9日作客紐奧良，他上場22分鐘以9投6中高達6成67的命中率砍下14分、3助攻和1籃板，三分球3投2中，下一場他又在邁阿密攻下11分；不過接下來3戰他單場得分都僅個位數，前役作客汽車城第3度被拉上先發，但下半場就被傷癒回歸的范弗利特(Fred VanVleet)取代，出賽17分鐘僅比2名替補高，出手4次創下轉隊以來新低。

▲林書豪。（圖／CFP）

當暴龍教練團慶幸休了12戰的范弗利特復出首戰就以10投6中砍了17分、4助攻，三分球更是5投4中，林書豪卻陷入整場4投1中僅得3分被邊緣化的窘境；《The Athletic》記者柯林賽後指出，「豪小子」缺乏信心，連有他能執行擋拆的機會時，看起來都有些被動，切到禁區想造成犯規又不受裁判青睞，「就目前來看，我會選鮑威爾(Norman Powell)當季後賽輪替陣容中的第9人。」

NBA加拿大官網專欄作家拉弗蒂(Scott Rafferty)分析了林書豪暴龍生涯前11戰後，也提出一個疑問，如果林書豪持續找不到投籃手感，當范弗利特歸隊後，納斯會給林書豪多少上場時間？

不過林書豪很快在19日對上前東家尼克時谷底反彈，他打滿了末節，單節連砍13分，上場27分鐘創下來到多倫多後的新高，以11投7中飆出全隊最高的20分，7度站上罰球線把握了5球，過去2戰他完全沒得到任何一記罰球，再次展現出他突破撕裂防線和中距離的準度。

由於羅瑞此役又扭傷右腳踝且賽後還非常疼痛，林書豪有望在21日作客雷霆時獲得較長的上場時間，他得把握機會表現，並展現出穩定性。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）