尼克菜鳥凶狠攔阻林書豪又拉羅瑞害扭傷？　暴龍主控：有點髒

▲暴龍主控羅瑞才復出又扭傷右腳踝。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)才剛克服左腳踝傷勢，19日回歸先發對戰尼克，未料打到第3節最後5分15秒又「掛彩」，被急著想攔阻他發動攻勢的7呎1吋菜鳥羅賓森(Mitchell Robinson)拉倒在地，扭傷了右腳踝。他抱著右腳在地上掙扎了好一陣子，被迫提前退場，賽後他直言對方有點髒，「我不知道他是不是故意的。」

Prayers up to Kyle Lowry who was helped to the locker room after injuring his right ankle. pic.twitter.com/BjOTQz8XSN 請繼續往下閱讀... 2019年3月19日

暴龍本季至今僅有2場是「全員」都能上場的狀態，2月交易大限後，先是後場重要替補范弗利特(Fred VanVleet)在小賈索(Marc Gasol)的多倫多首秀次節，就弄傷左手大拇指，被迫休養5周，近來則換主控羅瑞扭傷左腳踝休息了2場。

原本暴龍預計能在21日以完整陣容出戰雷霆，屆時被禁賽3場的伊巴卡(Serge Ibaka)也將回歸，無奈此役主控羅瑞才復出又倒地。第3節還剩5分15秒，他搶下防守籃板後，尼克長人菜鳥羅賓森也跟上來想搶球，明顯有拉人動作，造成這位32歲控衛扭傷了右腳踝，他抱著右腳在地上掙扎，表情相當痛苦。

羅瑞退場前打了26分鐘，12投5中攻下15分、8助攻和6籃板，三分球則是9投5中。羅瑞賽後表示，他的腳踝非常痠痛，甚至還有點跛腳，但他強調自己不會有事，「我不會為此抱怨」；主帥納斯(Nick Nurse)則說，當家主控將在明日重新評估傷勢，他以「並沒有那麼糟糕」來形容羅瑞的踝傷。

▲羅瑞克服左腳踝傷勢，未料此役又扭到右腳踝。（圖／路透）

談到羅賓森當時的動作，羅瑞直言，「我覺得有一點點髒，他抓住我，把我拉倒在地。他是一個年輕的孩子，我不知道他是不是故意的。」但他也沒有要怪罪對方的意思，「我想他下次就會學到教訓，會比較小心。」

值得一提的是，羅賓森首節最後2分41秒，面對切到籃下的林書豪也曾凶狠攔阻，「豪小子」整個人跌到地上，羅賓森因此領到犯規，送「豪小子」上罰球線。

對於球隊不斷遭遇傷病問題，羅瑞坦言很沮喪，「但我們一直都處理得不錯，我們一直都在面臨傷病和部分球員輪休的情況下打球。一切都顯得起起伏伏，不過我們是一支很棒的球隊，我們需要的只有全員可以一起打幾場比賽，我們會沒事的。」

▲林書豪切入造成羅賓森犯規。（圖／CFP）