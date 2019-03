尼克菜鳥凶狠攔阻林書豪又拉羅瑞害扭傷？　暴龍主控：有點髒

▲暴龍主控羅瑞才復出又扭傷右腳踝。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)才剛克服左腳踝傷勢,19日回歸先發對戰尼克,未料打到第3節最後5分15秒又「掛彩」,被急著想攔阻他發動攻勢的7呎1吋菜鳥羅賓森(Mitchell Robinson)拉倒在地,扭傷了右腳踝。他抱著右腳在地上掙扎了好一陣子,被迫提前退場,賽後他直言對方有點髒,「我不知道他是不是故意的。」

Prayers up to Kyle Lowry who was helped to the locker room after injuring his right ankle. pic.twitter.com/BjOTQz8XSN