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哈登胯下運球晃到對手失去方向　三分總數超德佬登史上第11

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▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在20日作客老鷹一役，迎來一項里程碑，生涯邁入第10季的他，單場命中4顆三分球，生涯三分命中總數來到1963顆，超越為達拉斯效力長達21季的傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)，獨占史上第11位；同時他此役砍下31分，也達成單一賽季面對聯盟其他29支隊伍都曾至少拿下30分的紀錄。

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雖然近期受到頸部傷勢困擾，但哈登仍堅持上場拚戰，20日來到亞特蘭大踢館，首節就把對手耍得團團轉。第1節最後2分24秒，哈登帶球使出連續的胯下運球上籃得手，防守他的貝茲摩爾(Kent Bazemore)瞬間「失去方向」，「俠客傻球」的官方推特還揶揄道，「誰來給貝茲摩爾一張地圖，讓他可以定位一下哈登。」

哈登這一戰攻下全場最高的31分、10助攻和8籃板，外帶火鍋、抄截各1的全能數據，罰球則是12罰11中，帶領火箭以121比105輕鬆擊落老鷹，收下近13戰第12勝，過去13場客場贏了10戰；持續以45勝26敗、0.5場勝差緊追西區第2的金塊隊，與衛冕軍勇士也只有3.5場勝差。

哈登此役還達成了一項特別的里程碑，次節還剩7分35秒，他砍進一顆26呎後撤三分，生涯三分總進球數來到1960顆，追平了獨行俠傳奇諾威斯基，並列史上第11位。

第3節進行到還剩6分15秒時，「大鬍子」接到搭檔(Chris Paul)的助攻，砍進個人此役第2記外線，正式超越「德佬」，他整場命中了4顆三分彈，以1963顆獨占史上第11

另外，據美國《ESPN》的統計，哈登此役對老鷹砍下31分後，他達成了單一賽季對上聯盟其他29支球隊都曾攻得至少30分的紀錄。

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登
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