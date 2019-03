哈登胯下運球晃到對手失去方向　三分總數超德佬登史上第11

▲火箭一哥哈登。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在20日作客老鷹一役,迎來一項里程碑,生涯邁入第10季的他,單場命中4顆三分球,生涯三分命中總數來到1963顆,超越為達拉斯效力長達21季的傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki),獨占史上第11位;同時他此役砍下31分,也達成單一賽季面對聯盟其他29支隊伍都曾至少拿下30分的紀錄。

雖然近期受到頸部傷勢困擾,但哈登仍堅持上場拚戰,20日來到亞特蘭大踢館,首節就把對手耍得團團轉。第1節最後2分24秒,哈登帶球使出連續的胯下運球上籃得手,防守他的貝茲摩爾(Kent Bazemore)瞬間「失去方向」,「俠客傻球」的官方推特還揶揄道,「誰來給貝茲摩爾一張地圖,讓他可以定位一下哈登。」

哈登這一戰攻下全場最高的31分、10助攻和8籃板,外帶火鍋、抄截各1的全能數據,罰球則是12罰11中,帶領火箭以121比105輕鬆擊落老鷹,收下近13戰第12勝,過去13場客場贏了10戰;持續以45勝26敗、0.5場勝差緊追西區第2的金塊隊,與衛冕軍勇士也只有3.5場勝差。

"Somebody give Kent Bazemore a map so he can locate James Harden..." #Shaqtin pic.twitter.com/t1PZAeYJAd