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牧秀悟滿貫砲救全隊！不敗日本再戰台灣　監督：展現團隊精神

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊22日在12強四強複賽以9比6擊敗委內瑞拉，延續國際賽26連勝，終戰將對戰中華隊，監督井端弘和表示：「希望能再次展現團隊一致的精神。」

日本隊一度陷入落後，關鍵6局上靠著坂倉將吾開轟打出氣勢，牧秀悟同一局轟出滿壘全壘打扭轉局勢，率隊奪下勝利。井端弘和表示：「雖然取得3分領先，但第2、3局沒能把握得分機會才會演變成這樣的局面。如果能在那時候得分，或許會輕鬆一些。」

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談到6局灌進6分逆轉，井端弘和透露：「坂倉選手先轟出全壘打，接著兩出局後持續串聯安打，最後由牧選手畫下句點。這是非常關鍵的全壘打，拯救了球隊。」

日本此役派出6任投手，才木浩人先發5局失2分無關勝敗，第二任井上溫大中繼1局挨轟失3分，靠隊友逆轉撿到勝投。鈴木昭汰被狙擊後緊急換上清水達也解危，藤平尚真、大勢的勝利方程式守住勝果。

井端弘和表示：「在連戰中投手和野手都很疲勞的情況下，每個人都在自己的位置上做好工作。希望他們能再堅持最後兩場比賽。」

帶著26連勝氣勢對戰中華隊，井端弘和說：「我們已經交手過一次，也掌握對方的戰力。希望能再次展現團隊團結一致的精神。」

最後他想對球迷說：「每天都有很多球迷到場支持，選手們都打得很開心。明天後天還有比賽，希望大家能繼續給予支持。」

關鍵字： 日本隊連勝中華隊團隊精神滿壘全壘打

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