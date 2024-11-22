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不斷更新／牧秀悟滿貫砲日本狂灌6分　日本6局9比5反超委內瑞拉

▲▼12強日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲12強日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽22日四強複賽晚場賽事，日本前5局以3比5落後，6局下坂倉將吾轟出陽春砲，委內瑞拉自亂陣腳滿壘保送，日本扳平為5比5，牧秀悟又敲滿貫砲，一口氣灌進6分，日本要回9比5領先。

委內瑞拉由必贏多先發，首局就遭狙擊，前一戰雙響的小園海斗延續手感，掃出二壘安打帶動攻勢，辰己涼介、森下翔太接連安打進帳打點，連兩打席保送後，源田壯亮擊出滾地起再下一城，取得3比0領先。

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委內瑞拉2局上靠雷耶斯（Angel Reyes）砲轟日本先發投手才木浩人，追回2分。

日本栗原陵矢3局下掃二壘安打開啟攻勢，佐野恵太擊出安打推進，坂倉將吾挨觸身球保送形成滿壘，不過留下殘壘。日本4局下，辰己涼介擊出一壘滾地內野安打，森下翔太擊出高飛球，辰己涼介衝二壘失敗出局。

預賽曾壓制中華隊的日本投手才木浩人，此戰先發5局，奪5K，被敲2安打包含1轟，失2分。必贏多僅投0.1局掉3分退場，梅戴茲 (Yohander Mendez) 投2.2局、布雷托 (Liarvis Breto)接替2局都無失分。

日本6局上換上井上溫大接替登板，H.羅德里格斯 (Herlis Rodriguez)敲安打後，佩雷茲 (Carlos Pérez)開轟，反超為4比3。下一打席保送後，雷耶斯、賈西亞（Pedro Garcia）掃安打，再下一城反超為5比3。

日本6局下反攻，坂倉將吾轟出陽春砲，追回1分，小園海斗保送，辰己涼介掃安打攻佔一、二壘，森下翔太又保送，栗原陵矢又保送擠回1分，扳平為5比5。牧秀悟滿貫砲，幫助日本隊超前為9比5。源田壯亮也敲安打延續攻勢，佐野恵太

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）


 

關鍵字： 世界12強賽日本隊委內瑞拉棒球打擊手

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