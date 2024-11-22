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心繫台灣12強表現　辜仲諒視訊開會不忘為中華隊加油

▲▼ 心繫臺灣世界棒球十二強表現 辜仲諒理事長視訊開會不忘為中華隊加油 。（圖／棒協提供）

▲心繫臺灣世界棒球十二強表現，辜仲諒理事長視訊開會不忘為中華隊加油 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊今（22）日於世界十二強棒球錦標賽複賽第二戰對上強敵美國隊。中國信託金融控股公司董事、中華棒球協會理事長辜仲諒陪同中職會長蔡其昌帶隊前往東京巨蛋四強決賽，比賽時間適逢例行董事會，透過視訊上線，但仍心繫中華隊表現，在會議空檔，關心中華隊和美國戰局，並適時給予加油鼓勵。

中華隊昨（21）日首場複賽迎戰強敵委內瑞拉，終場以0：2敗陣，為了拚進冠亞軍賽，今日面對美國有輸不得的壓力，但中華隊征戰東京巨蛋不孤單，不少臺灣球迷買機票直衝東京。開賽前，有臺灣球迷自備大型中華民國國旗，邀請在場臺灣人一同合照、呼口號「Team Taiwan！」比賽期間，球迷手中揮舞著國旗，大聲喊出熟悉的職棒加油口號、合唱球員應援曲響徹東京巨蛋、宛如中華隊主場，全場臺灣球迷上下一心，中華隊最終以8：2拿下勝利。

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中華隊於本屆世界十二強棒球錦標賽預賽表現優異，以四勝一負、B組分組第二的佳績晉級四強。在中華隊出發前，辜仲諒理事長為鼓勵選手全力以赴、為國爭光，已允諾發放新臺幣4000萬元，希望將錢花在刀口上，用於教練、球員和後勤團隊；若奪冠將自掏腰包，再加碼新臺幣3000萬元獎金。

關鍵字： 世界棒球中華隊辜仲諒東京巨蛋台灣球迷

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